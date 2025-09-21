szeptember 21., vasárnap

Hulladékért virágot

18 perce

Hétfőn indul a Hulladékért virágot akció

Nyíregyháza önkormányzata és az ÉAK Nonprofit Kft. szeptember 22 és október 4 között ismét megszervezi különleges akcióját. Három hulladékudvarban érhető el a Hulladékért virágot akció.

Szon.hu

Az ÉAK Nonprofit Kft., az idén is meghirdette különleges akcióját. Nyíregyházán és Mátészalkán, összesen három hulladékudvarba várják a szelektív szemetet a Hulladékért virágot akció keretében. 

Hulladékért virágot akció
Hulladékért virágot akció hétfőn indul
Fotó: KM-archív

A két hét során a különválogatott papír-, műanyag-, öblösüveg-, fém - csomagolási hulladékért, valamint italos kartondobozokért utalványt, vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők.

Hulladékért virágot akció helyszínei: 

  • Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 3. sz. alatti Hulladékudvar
  • Nyíregyháza, Kerék u. 1. sz. alatti Hulladékudvar
  • Mátészalka, Ecsedi út vége, Hulladékudvar

 A Hulladékokért kapható utalványok és komposzt értékéről, valamint a beváltóhelyek köréről bővebb információ a www.eakhulladek.hu  webalodalon érhető el.  

