Hétfőn indul a Hulladékért virágot akció

Az ÉAK Nonprofit Kft., az idén is meghirdette különleges akcióját. Nyíregyházán és Mátészalkán, összesen három hulladékudvarba várják a szelektív szemetet a Hulladékért virágot akció keretében.

Hulladékért virágot akció hétfőn indul

Fotó: KM-archív

A két hét során a különválogatott papír-, műanyag-, öblösüveg-, fém - csomagolási hulladékért, valamint italos kartondobozokért utalványt, vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők.

Hulladékért virágot akció helyszínei:

Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 3. sz. alatti Hulladékudvar

Nyíregyháza, Kerék u. 1. sz. alatti Hulladékudvar

Mátészalka, Ecsedi út vége, Hulladékudvar

A Hulladékokért kapható utalványok és komposzt értékéről, valamint a beváltóhelyek köréről bővebb információ a www.eakhulladek.hu webalodalon érhető el.