Huszár, ló, Abigél: hagyományőrző nap Nyíregyházán

Címkék#Abigél#Tass Nemzetsége Hagyományőrző Íjász Egyesület#huszár ló

A magyar katona múltja, jelene és jövője volt a tematikája a hagyományőrző napnak, amit Nyíregyházán tartottak.

A nyíregyházi ABI Diáksport Egyesület és az Abigél Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Honvédelmi Sportszövetség támogatásával hagyományőrző napot tartottak, ahol nem csupán a múlt tisztelete, hanem a jövő iránti felelősség is középpontba került. Az esemény célja az volt, hogy a helyi közösség és a fiatalok számára bemutassa a magyar katonai hagyományok gazdagságát, valamint a történelmi örökségünkhöz kötődést. A rendezvény ünnepélyes nyitányát „A jövő táncművészeiért” Egyesület néptáncosai adták meg egy lendületes verbunkos tánccal, amely méltó módon adta meg az esemény alaphangulatát. Később táncház keretében is mozgásra csábították a közönséget, ezzel tovább pezsdítve a hangulatot. Az esemény folytatásaként a Tass Nemzetsége Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai mutatták be az ősi magyar íjászat rejtelmeit. A látogatók, különösen a diákok, első kézből tapasztalhatták meg a honfoglaló elődeink által alkalmazott íjászkodást. A résztvevők nem csupán elméleti tudást szereztek, hanem gyakorlati tapasztalatokat is, hiszen lehetőségük volt kipróbálni a visszacsapó íjat, mely a magyar katona harcmodorának egyik alapvető fegyverévé vált. A huszár is a középpontba került. 

Huszár, virtus, magyarság

A magyar vadászatkultúra egyik különleges ágát Béres Zsolt Attila mutatta be az agarai segítségével. A rendezvény kiemelkedő momentuma volt a Kisvárdai Huszár Bandérium Történelmi Hagyományőrző Kulturális Egyesület bemutatója. A huszárok lenyűgöző paripáikon mutatták be a világhírű magyar huszárvirtust. A lovas hadviselés mestersége, a tradicionális magyar huszárviselet és a történelmi fegyverek összhangja olyan élményt nyújtott, amely nem csupán a fiatalokat, hanem a felnőttek számára is felejthetetlen pillanatokat szerzett.

A jelen és a jövő katonáit a KK HKK Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium képviselte. Kiállító standjuknál a tanulók airsoft fegyverekkel fejleszthették céllövő képességeiket, miközben közelebbről is megismerkedhettek a honvédség munkájával és a katonai pálya lehetőségeivel. Az interaktív bemutatók lehetőséget adtak arra, hogy a fiatalok ne csupán a múltat, hanem a jövőt is megismerjék, és elmélyedjenek a katonai tudományok világában. A rendezvény nemcsak a tudományos és történelmi aspektusokat emelte ki, hanem a közösségi élményt is. A résztvevők a nap folyamán tradicionális magyar ételeket kóstolhattak, melyek energiát adtak a programokhoz való aktív részvételhez.

A hagyományőrző nap ünnepélyes zárásaként emléklapokat adtak át azoknak, akik hozzájárultak a program sikeréhez.
Az Abigél AMI és Gimnázium hagyományőrző napja egy újabb hagyományteremtő eseménnyé válhat a jövőben. A közönség pozitív visszajelzései és a rendezvény sikeres lebonyolítása egyértelműen azt jelzik, hogy a jövőben még több hasonló eseményre számíthatunk, melyek a fiataloknak segítenek megérteni és tisztelni a magyar katonai örökséget. 

 

 

