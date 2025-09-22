1 órája
Milliókért hozták haza a tornyospálcai Huszti ikrek holttestét Skóciából, a tragédia családi viszályt is okozott
A tornyospálcai ikrek édesapja szerint lányai bűncselekmény áldozatává váltak. A Huszti ikrek tragédiája a családtagok közé is éket vert.
Mint azt írtuk, a Huszti ikrek, Eliza és Henrietta 2025. január 7-én tűntek el a skóciai Aberdeenben, a Dee folyó közelében. Eltűnésük után nyomozás indult, a rendőrség vizsgálta, mi állhat a titokzatos üzenet mögött, amelyet főbérlőjüknek küldtek, és amelyben azt írták: „már nem térnek vissza”. Néhány nappal később a Dee folyó adta vissza testüket. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.
Huszti ikrek: az édesapa szerint bűncselekmény történt
- Egy magyar nyomozó továbbra is dolgozik az ügyön és az információk alapján biztos vagyok benne, hogy a lányaim bűncselekmény áldozatává váltak - mondta a blikk.hu-nak az édesapa. Huszti Miklós néhány napja járt a közjegyzőnél a hagyatéki eljárás miatt. Az önmagában is szomorú eljárást még keserűbbé tette, hogy az édesapának és a lányok édesanyjának most kellett kifizetniük a két áldozat hazahozatalának költségét.
Fejenként 1,4 millió forintot fizettünk, ezt az összeget levonták abból a pénzből, amit a lányaink után örököltünk
- mondta keserűen az édesapa.
Itt a régóta várt fejlemény a tornyospálcai ikerpár ügyében – exkluzív nyilatkozatot adott az édesapa
- Tudom, hogy a Skóciában élő magyarok pénzt gyűjtöttek a családunknak, ebből azonban mi egy forintot sem kaptunk, úgy tudom, a fiamhoz és a harmadik lányomhoz került a pénz.
Megosztotta a családot a tragédia
A tragédia éket vert a családtagok közé, az édesapának nagyon rosszulesett, hogy bár eredetileg a teljes család javára indult a gyűjtés, két gyermeke mégsem szállt be az ő költségeibe.
Az interneten indított akció honlapja mind a mai napig elérhető. Itt pontosan látszik, hogy az eredetileg kitűzött összeg több mint ötszöröse, 8200 angol font, vagyis mintegy 3,7 millió forint jött össze az adományozóktól.
Eliza és Henrietta hamvait áprilisban hozhatta haza a család, ám a bürokrácia miatt még másfél hónapig nem temettethették el őket. Végül júniusban Monoron helyezték őket örök nyugalomra.
A hídnál látták őket utoljára
Eliza és Henrietta eltűnésük előtt néhány órával ellátogattak arra a hídra, ahol utoljára látták őket. A térfigyelő kamerák felvételei szerint a testvérpár január 6-án, hétfőn 14.50 perckor a Victoria-hídnál volt – mindketten hátizsákot viseltek –, körülbelül öt percet töltöttek ott, de nem találkoztak senkivel.
Ezután visszamentek a bérelt lakásukba, ahonnan nem mozdultak ki egészen kedd éjszakáig. Hajnali negyed három előtt pár perccel Henrietta telefonjáról üzenetet küldtek a híd környékéről a lányok főbérlőjének, az SMS-ben azt írták, hogy nem térnek már vissza a lakásba. Ezután a telefon lekapcsolódott a hálózatról, és azóta is elérhetetlen. A skót rendőrség portálunkat arról tájékoztatta, hogy mindezek ellenére semmi nem utal bűncselekményre, a nyomozás ezen szakaszában semmilyen gyanús körülmény nem merült fel.
A tornyospálcai ikerpár hat éve lakott a skóciai Aberdeenben. A testvérek közel álltak egymáshoz, családtagjaikkal is rendszeresen beszéltek, barátaik és ismerőseik teljesen átlagosan éltek, mindketten dolgoztak – Eliza egy belvárosi kávézóban, Henrietta pedig takarítóként egy szállodában –, éppen ezért mindenkit meglepett, hogy hétköznap hajnalban az utcán mászkáltak, ahogy a költözési terveikről sem szóltak senkinek. Az AberdeenLive azt írta, a skót rendőrség cáfolta a pletykát, miszerint a két fiatal nő egy csapat férfivel bulizott, mielőtt eltűnt, a nyomozók ugyanis végigkövetették a mozgásukat az otthonuktól egészen addig a helyig, ahol utoljára látták őket.
Davie Howieson felügyelő is azt hangsúlyozta, hogy nincsenek gyanúsítottak, ez nem bűnügyi nyomozás, eltűnt személyekként keresik az ikreket.