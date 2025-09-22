Milliókért hozták haza a tornyospálcai Huszti ikrek holttestét Skóciából, a tragédia családi viszályt is okozott

Mint azt írtuk, a Huszti ikrek, Eliza és Henrietta 2025. január 7-én tűntek el a skóciai Aberdeenben, a Dee folyó közelében. Eltűnésük után nyomozás indult, a rendőrség vizsgálta, mi állhat a titokzatos üzenet mögött, amelyet főbérlőjüknek küldtek, és amelyben azt írták: „már nem térnek vissza”. Néhány nappal később a Dee folyó adta vissza testüket. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.

A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta Fotó: aberdeenlive.news

Huszti ikrek: az édesapa szerint bűncselekmény történt

- Egy magyar nyomozó továbbra is dolgozik az ügyön és az információk alapján biztos vagyok benne, hogy a lányaim bűncselekmény áldozatává váltak - mondta a blikk.hu-nak az édesapa. Huszti Miklós néhány napja járt a közjegyzőnél a hagyatéki eljárás miatt. Az önmagában is szomorú eljárást még keserűbbé tette, hogy az édesapának és a lányok édesanyjának most kellett kifizetniük a két áldozat hazahozatalának költségét.

Fejenként 1,4 millió forintot fizettünk, ezt az összeget levonták abból a pénzből, amit a lányaink után örököltünk

- mondta keserűen az édesapa.