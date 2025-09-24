Csőtörés
Eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán – ideiglenes vízhiány várható! (fotók)
Megtörtént a baj szerda délelőtt! Ideiglenes vízhiány várható az érintett szakaszon!
Ideiglenes vízhiány Nyíregyházán: a munkálatok ideje alatt ivóvíz és forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett útszakaszon.
Eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán: ideiglenes vízhiányra kell számítani
Ivóvízcső törés miatt hibaelhárítási munkálatokat végeznek a Nyírségvíz szakemberei a Hunyadi utcán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
