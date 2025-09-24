szeptember 24., szerda

Csőtörés

58 perce

Eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán – ideiglenes vízhiány várható! (fotók)

Címkék#vízhiány#Nyíregyháza#csőtörés#munkálatok

Megtörtént a baj szerda délelőtt! Ideiglenes vízhiány várható az érintett szakaszon!

Szon.hu

Ideiglenes vízhiány Nyíregyházán: a munkálatok ideje alatt ivóvíz és forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett útszakaszon.

Ideiglenes vízhiányra kell számítani az érintett szakaszon
Ideiglenes vízhiányra kell számítani az érintett szakaszon
Fotók: Bordás Béla

Eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán: ideiglenes vízhiányra kell számítani

Ivóvízcső törés miatt hibaelhárítási munkálatokat végeznek a Nyírségvíz szakemberei a Hunyadi utcán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Csőtörés Nyíregyházán – ideiglenes vízhiányra kell számítani

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

