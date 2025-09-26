Pénteki időjárás: elborít mindent a szürkeség, és a hőmérséklet egyre csak csökken!

Pénteki időjárás: borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső. A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték. –írja a Köpönyeg

Pénteki időjárás: sokak számára lehangoló lesz

Fotó: Köpönyeg

Pénteki időjárás előrejelzés

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de napközben vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és egyes tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Elszórtan valószínű időszakos eső, záporeső, a délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délutánra többnyire 14 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet - a Viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

A nap során a keleti, északkeleti szél többfelé élénken fúj, ami szintén hozzájárul a hűvös érzethez. Ha reggel elindulsz dolgozni, vagy egy hosszabb sétát tervezel, mindenképpen öltözz rétegesen, mert a szél könnyen átjárhatja a vékony ruhákat. Az esernyőre inkább a nyugati országrészben lehet szükség, ott még előfordulhat csapadék, keleten viszont nagyobb eséllyel marad szárazabb, derűsebb az idő. A hőmérséklet pénteken 19 fok körül alakul, ami már sokkal inkább az őszi frissességet hozza, semmint a szeptemberi nyárutót. Délután kellemes lehet egy rövidebb séta a parkban vagy egy meleg ital mellett üldögélni a teraszon – az igazi, kuckózós hangulat már egyre inkább beköszönt.

Fronthatás: erős hideg

Napsütéses órák száma: 2-6 óra

UV sugárzás: mérsékelt