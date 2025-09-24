1 órája
Szerdai időjárás: délnyugat felől készülődik az ég haragja
Reggel még csak ködfoltok borítják a délnyugatot, estére azonban megérkeznek a záporok és az erős szél. Az időjárás hirtelen és látványosan fordulhat borússá.
Szerdai időjárás: erősen felhős időre számíthatunk, és főleg késő délutántól várható délnyugat felől eső, záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megerősödik. 14 és 24 fok között alakulhat a hőmérséklet. Reggel délnyugaton ködfoltok is lehetnek. –írja a Köpönyeg
Szerdai időjárás előrejelzés
A reggelt délnyugaton ködfoltok színesíthetik, amelyek a nap első óráiban okozhatnak borongós, nyirkos hangulatot. Napközben szinte országszerte erősen felhős lesz az ég, csupán rövidebb napos időszakokra számíthatunk. A délután folyamán pedig délnyugat felől érkezik az eső, zápor, amely fokozatosan egyre több helyen eléri az országot – különösen késő délutántól kell számítani csapadékra. A szél sem marad tétlen: az északkeleti szél egyre inkább megerősödik, ami főleg a csapadék érkezésekor teheti hűvösebbé a hőérzetet. A nappali maximumok 14 és 24 fok között alakulnak, így nagy különbségek lesznek az országban – a felhősebb, csapadékosabb tájakon sokkal hűvösebb lesz, mint a még szárazabb részeken.
Orvosmeteorológia
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel
Fronthatás: erős hideg
Napsütéses órák száma: 2-6 óra
UV sugárzás: mérsékelt
Országos előrejelzés: szerda estig
Délelőtt még nagyobb szakadozások is lehetnek a felhőzetben, utána döntően erősen felhős idő várható inkább csak rövidebb napos időszakokkal. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon várható eső, zápor, amely estétől délnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő, de a keleti országrész jó eséllyel teljesen szárazon marad. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek. A maximum-hőmérséklet általában 21 és 28 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 15, 20 fok lesz. Késő este 12, 20 fok valószínű. –írta a HungaroMet
Holnapi időjárás
Erősen felhős vagy borult idő várható. Hazánk északnyugati, nyugati felén akár több helyen is előfordulhat eső, zápor, a keleti tájakon inkább csak elvétve valószínű csapadék. Az északkeleti szelet nagy területen élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.
