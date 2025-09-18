szeptember 18., csütörtök

Ma lesz a leghidegebb, de jön a fordulat: ekkor tér vissza a kánikula Szabolcsba!

Csütörtök reggel még csípős hideggel indult a nap Szabolcsban, de már nem kell sokáig fázni. A hétvégére visszatér a nyárias időjárás. Mutatjuk, mikor számíthatunk igazi strandidőre a megyében!

Szon.hu

Egyelőre még érezteti hatását a keddi hidegfront mögött érkezett hideg légtömeg - a csütörtöki reggel lesz a leghidegebb a héten. Ezt követően egyre inkább a nyugat felől érkező szubtrópusi légtömeg hatása érvényesül, hétvégén már országszerte nyárias időjárásra számíthatunk.

időjárás
Időjárás: csípős reggelre ébredhettünk Szabolcs vármegyében
Forrás: met.hu

Csütörtökön napközben általában derült vagy gyengén felhős, napos időre készülhetünk, azonban előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti tájakon több lehet a felhő az égen. Estére az ország nagy részén ismét kiderül az ég, de keleten, északkeleten maradnak felhők. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél már csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet oldalán.

Holnapi időjárás

Pénteken a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Vissza a nyárba

Bár szeptembert írunk, nem szokatlan - különösen az utóbbi évek tapasztalatai alapján - , hogy "visszakacsint" legmelegebb évszakunk. Most is ezt fogja tenni a kontinens nagy részén: az Afrika irányából érkező szubtrópusi eredetű, meleg légtömeg a hét második felében előbb Nyugat-Európát árasztja el, legkésőbb szombatra azonban hozzánk is megérkezik, igazi nyári hangulatú hétvége előtt áll országunk is a friss reggeleket követően sok-sok napsütéssel , főként vasárnap részleges kánikulával - írta a HungaroMet.

További napok időjárása

Szombat

Verőfényes, száraz időre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. Hajnalban helyenként köd képződhet. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé emelkedik írta a Köpönyeg.

Vasárnap

Kifejezetten nyárias, napfényes, szinte strandidő várható. Eső továbbra sem valószínű. A déli szél megélénkülhet. A délutáni csúcs 27–32 fok körül lesz, a déli tájakon hőség ígérkezik.

Hétfő

A reggeli pára és ködfoltok megszűnését követően felhőtlen vagy derült, csapadékmentes idő jön. 

A délkeleti, déli szél többfelé élénk lesz, délután 27–33 fok közötti hőmérséklet várható.

