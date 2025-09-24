Brutális lehűlés várható Szabolcsban! Mutatjuk, mikor kell felkészülni a legrosszabbra!

Régen volt már ilyen szép idő szeptember közepén, olyan, mintha visszatért volna a nyár. Az időjárás azonban gyakran szeszélyes, akár egyik napról a másikra is több fokot hűlhet a hőmérséklet.

Az időjárásban nagy fordulat várható Szabolcsban is

Fotó: koponyeg.hu

Egyik nap még kánikula, másik nap pedig már igazi őszi idő? Az időjárás-előrejelzés figyelmeztet mindenkit, hogy ideje elővenni a melegebb kabátokat, esőköpenyeket. Az indián nyár utolsó napjai ketyegnek, a helyüket pedig egy fokozatos, de érezhető lehűlés veszi át, amely esőt, szelet és erős fronthatásokat hoz magával. A köpönyeg.hu előrejelzése alapján napról napra hidegebb lesz az idő, egyre kevesebbet fog mutatni a hőmérő higanyszála. A csapadékra azonban nagy szükség lenne, hiszen az idei nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. A met.hu összefoglalójából kiderül, hogy több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot.

Csapadék tekintetében az évszak nagyon száraz volt, noha előfordult lokálisan sok csapadék, heves zivatarok kíséretében. A legszárazabb júniust követően a júliusi és augusztusi csapadékmennyiség is elmaradt a szokásostól, ami a nyolcadik legszárazabb nyarat eredményezte a XX. század kezdetétől.

Fordulat az időjárásban

Teljesen kettészakad az ország, hiszen az északnyugat felől érkező hidegfront gyökeresen átalakítja a következő napokat. Először a Dunántúlon borul be az ég és jelennek meg az esők, záporok, majd fokozatosan kelet felé is átterjed a csapadékzóna. Míg nyugaton 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet, addig a keleti országrészben még 20 fok felett lesz, de már nem sokáig.

A hét második felében már országszerte érezhető lesz a lehűlés: egyre többfelé fordulhat elő eső, zápor, sőt néhol zivatar is.

A reggelek hűvösebbek lesznek, helyenként 10 fok alá csökken a hőmérséklet, napközben pedig többnyire 15–25 fok között alakulnak az értékek. Péntekre borongós, szürke, esős idő körvonalazódik, a maximumok sok helyen már csak 20 fok körül alakulnak, így a szabadtéri programokat is ennek megfelelően kell tervezni. Érdemes rétegesen öltözködni, és a gyerekeket is esőkabáttal elindítani reggel az iskolába. A hétvégén fokozatosan csökken ugyan a csapadékhajlam, de igazi felüdülés nem jön: a szél élénk marad, a csúcshőmérséklet pedig 17–23 fok körül tetőzik.