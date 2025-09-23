Keddi időjárás: sokak kedvét elronthatja ami most közelít!

Keddi időjárás: az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók. –írja a Köpönyeg

Keddi időjárás: egyre vastagabb felhők érkeznek nyugatról

Fotó: Köpönyeg

Keddi időjárás előrejelzés

A nap első felében északnyugaton hamar megnövekszik a gomolyfelhőzet, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ezek nemcsak kisebb esőt, de időnként élénk széllökéseket is hozhatnak magukkal, így érdemes esernyőt vagy könnyű esőkabátot bekészíteni. Délkeleten ezzel szemben még nyárias hangulat uralkodik majd: itt főként fátyolfelhők színesítik az eget, és sokfelé száraz, napos időben bízhatunk. A levegő hőmérséklete is ennek megfelelően kettéosztja az országot: északnyugaton 22–25 fok, míg a délkeleti megyékben akár 31–32 fok is lehet a délutáni órákban.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: erős hideg

Napsütéses órák száma: 2-6 óra

UV sugárzás: mérsékelt

Országos előrejelzés

Megközelítőleg az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé fokozatosan nő az eső, záporeső előfordulási esélye. Keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre többfelé szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet. A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben, Zemplénben estétől meg is erősödhet. A maximum-hőmérséklet tág határok között várható: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás. Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő, a délkeleti országrészben lesz a melegebb idő. –írta a HungaroMet