Ködbe fullad a reggel, délután bárhonnan lecsaphat a zivatar – készülj fel!
Percek alatt elsötétülhet az ég és villámok csaphatnak le? Időjárás szakértők szerint a hétvége meglepő fordulatokat tartogat.
Pénteken reggel a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal.
Időjárás: előbb ködbe burkolózik, aztán berobban a napsütés
Nyíregyházán egymást érik a rendezvények, a Tirpák Fesztivál kapujában mindenki az időjárás-előrejelzést lesi, s reméli, nem mossa el az eső a Kossuth téri gasztrofesztivált szombaton.
Pénteken pára, köd, illetve alacsony szintű rétegfelhő miatt indulhat szürkén a nap. A köd délelőtt feloszlik, kisüt a nap, majd délután gomolyfelhők képződhetnek. Majd később a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, írja a met.hu.
