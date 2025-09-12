Ködbe fullad a reggel, délután bárhonnan lecsaphat a zivatar – készülj fel!

Pénteken reggel a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal.

Időjárás: gomolyfelhős reggel, a folytatásban napsütés Forrás: met.hu

Nyíregyházán egymást érik a rendezvények, a Tirpák Fesztivál kapujában mindenki az időjárás-előrejelzést lesi, s reméli, nem mossa el az eső a Kossuth téri gasztrofesztivált szombaton.

Pénteken pára, köd, illetve alacsony szintű rétegfelhő miatt indulhat szürkén a nap. A köd délelőtt feloszlik, kisüt a nap, majd délután gomolyfelhők képződhetnek. Majd később a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, írja a met.hu.