Viszlát nyár? Erre jobb, ha felkészülsz, Szabolcsra is lecsap a hidegfront

A hétvége felemás időjárást tartogat, ugyanis szombaton még nyárias időben lesz részünk sok napsütéssel, majd vasárnap újabb hidegfront érkezik. Ennek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, helyenként akár beágyazott zivatart is.

Időjárás: vasárnap érkezik a hidegfront, országos lehűlés várható

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. Másutt száraz idő valószínű. A délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a HungaroMet.

Holnapi időjárás

Vasárnap nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz - olvasható a Köpönyegen.

Zivatarveszély miatt vasárnap szinte az egész országra citromsárga figyelmeztetés van érvényben.

További napok időjárása

Hétfő

A párásság megszűnése után sok napsütésre van kilátás, már nem lesz csapadék. Reggel 12, délután 25 fok körül mozog a hőmérséklet.

Kedd

Sok napsütés valószínű, csak estétől növekszik meg a felhőzet, és ekkortól már csapadék is előfordulhat. 25 és 29 fok közötti nyárias meleg várható.

Szerda

Borongós idő ígérkezik, a nap első felében szórványos záporesőkkel. 19 és 25 fok között alakulhat a csúcsérték.

