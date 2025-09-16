szeptember 16., kedd

50 perce

Szabolcsban is figyelmeztetés van érvényben – szélsőséges időjárás jön kedden

Címkék#időjárás#előrejelzés#hidegfront#zivatar

Citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet kedden zivatarveszély miatt, amely Szabolcs vármegyére is érvényes. Eközben hidegfront éri el hazánkat: nyugaton őszies, esős idő, keleten akár 28-29 fokos nyári meleg várható. A hét közepétől anticiklon hoz melegedést időjárásunkban.

Szon.hu

Hidegfront érkezik, a nyugati tájakon őszies idő várható, míg délkeleten 28 fokig melegszik a levegő. Aztán szerdától anticiklon alakítja az időjárást, napról-napra emelkedő hőmérséklet várható. Mutatjuk az előttünk álló napok  időjárását.

időjárás, zivatar
Zivataros időjárás jöhet. Szabolcsra is kiadták a figyelmeztetést.
Forrás: met.hu

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délkelet felé haladva még több napsütés várható. Szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol - nagyobb eséllyel keleten - zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő - közölte a HungaroMet.

Kiadták a figyelmeztetést

Citromsárga figyelmeztetés van érvényben szinte az egész orzság területén zivatarveszély miatt. Szabocsra is kiadták a figyelmeztető előrejelzést.

Forrás:  met.hu

Holnapi időjárás

Szerdán napközben már sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, melyekből északkeleten és délnyugaton - főként a délutáni órákban - futó zápor előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a középső országrészben olykor megerősödik. Délután 19, 24 fok valószínű.

További napok időjárása

Csütörtök

Tovább csökken a felhőzet és a szél is mérséklődik. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, és csak néhol alakul ki zápor. 20-26 fok valószínű - olvasható a Köpönyegen.

Péntek

Derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős melegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz.

Szombat és vasárnap

Egész hétvégén ragyogó napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül. Nyárias meleg lesz, sőt néhol hőség is lehet 30 fok körüli maximumokkal.

