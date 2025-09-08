Riasztást adtak ki több megyére! A keleti térségben bárhol lecsaphatnak ma zivatarok (videóval)

Időjárás: ma nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor főleg délutántól hazánk keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet országos átlagban: 25 és 31 fok között várható– írja a met.hu.

Időjárás: gomolyfelhők a fejünk felett

Szabolcs-Szatmár-Beregben is gomolyfelhős időjárásra ébredünk, napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 27 fok között várható, azonban ahogyan az idén már megszoktuk időjárásunk kiszámíthatatlanságát: csapadék, zivatarok is érkezhetnek térségünkbe az estére. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad– olvasható a met.hu oldalán.

A folytatásban kedden a napos időszakok mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Nagyobb számban ismét az ország keleti, északkeleti felén várhatóak záporok, zivatarok, de késő délután, este helyenként nyugaton is előfordulhat záporos csapadék. A szél zivatarok idején feltámad. A csúcshőmérséklet 23 és 31 fok között alakulhat, ezen belül északkeleten lesz a hűvösebb, délen a legmelegebb.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek átmenetileg javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani.

Néhány napja egy nagy gomba alakú felhőből zúdult eső Nyíregyházára sok olvasón megörökítette, a MetFigyelő közösségi oldalán is láthattunk a nem mindennapi jelenséget.

