szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

4 órája

Riasztást adtak ki több megyére! A keleti térségben bárhol lecsaphatnak ma zivatarok (videóval)

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Beregben#gomolyfelhő#zivatar

Hétfő reggel jól indul nap, sok napsütésre készülhetünk kósza gomolyfelhőkkel, 30 fok körüli hőség valószínű. Lesz-e fordulat az időjárásában?

Szon.hu
Riasztást adtak ki több megyére! A keleti térségben bárhol lecsaphatnak ma zivatarok (videóval)

Estére zivatarok csapnak le ránk?

Forrás: MetFigyelő - Észlelői közösség

Időjárás: ma nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor főleg délutántól hazánk keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet országos átlagban: 25 és 31 fok között várható–  írja a met.hu. 

Időjárás: riasztást adtak ki reggel
Időjárás: riasztást adtak ki több megyére is! Forrás: met.hu

Időjárás: gomolyfelhők a fejünk felett

Szabolcs-Szatmár-Beregben is gomolyfelhős időjárásra ébredünk, napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 27 fok között várható, azonban ahogyan az idén már megszoktuk időjárásunk kiszámíthatatlanságát: csapadék, zivatarok is érkezhetnek térségünkbe az estére. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad– olvasható a met.hu oldalán. 

A folytatásban kedden a napos időszakok mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Nagyobb számban ismét az ország keleti, északkeleti felén várhatóak záporok, zivatarok, de késő délután, este helyenként nyugaton is előfordulhat záporos csapadék. A szél zivatarok idején feltámad. A csúcshőmérséklet 23 és 31 fok között alakulhat, ezen belül északkeleten lesz a hűvösebb, délen a legmelegebb.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek átmenetileg javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. 

Néhány napja egy nagy gomba alakú felhőből zúdult eső Nyíregyházára sok olvasón megörökítette, a MetFigyelő közösségi oldalán is láthattunk a nem mindennapi jelenséget. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu