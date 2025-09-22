Hétfői időjárás: szeptemberi kánikula, mintha visszatekernénk a nyarat! Kedden viszont...

Hétfői időjárás: szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet! –írja a Köpönyeg

Hétfői időjárás: igazi kánikula lesz a hét első napján

Fotó: Köpönyeg

Hétfői időjárás előrejelzés: szeptemberi kánikula

Hétfőn túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk, csupán néhol jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen – ezek inkább színesítik majd a látványt, semmint hogy beárnyékolnák a napot. Csapadékra továbbra sincs esély, így aki szabadtéri programot tervez, nyugodtan elindulhat. A délutáni órákban 30 fok körüli meleg lesz a jellemző, a délkeleti és déli tájakon pedig akár 32–33 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A délnyugati szél több helyen megélénkül, így időnként hozhat némi enyhülést, de alapvetően forró, nyári hangulat uralkodik majd az országban.

Ha kimozdulsz, legyen nálad elegendő víz, napvédő krém és könnyű, szellős öltözet. Egy napszemüveg és sapka is jól jöhet, hiszen a szeptemberi nap is intenzíven tűz.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs

Napsütéses órák száma: 4-8 óra

UV sugárzás: mérsékelt

Nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon és az Alföldön többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 14 és 25 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet

Holnapi időjárás

Nagyrészt derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk, majd az éjszaka második felében nyugat felől elkezd erősen megnövekedni a felhőzet. Reggelre már a Dunántúl északnyugati felén erősen felhős vagy borult idő valószínű és a Nyugat-Dunántúlon eső, zápor ekkor már előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti szél lesz a jellemző, de hajnalra a Dunántúl nyugati felén északnyugatira, északira fordul az áramlás és néhol megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.