Sütni fog a nap Szabolcsban, de már úton az újabb feketeleves: a figyelmeztetést is kiadták!

Vasárnap átvonult felettünk egy hidegfront, de mögötte csak egy napig nyugszik meg a légkör, hiszen kedden újabb front érkezik. Akkor ismét többfelé lehet csapadék, és mögötte visszább esik a hőmérséklet egy-két nap erejéig. Mutatjuk a hétfői időjárást!

Egy napig mutatja csak barátságos arcát az időjárás. Kedden újabb front érkezik

Forrás: Illusztráció Shutterstock

Hétfői időjárás

Hétfőn már túlnyomóan gyengén felhős, napos időre van kilátás. Délelőttig keleten, északkeleten még egy-egy zápor nem kizárt, másutt holnap nem valószínű már csapadék. A nagy területen élénk, helyenként erős délies szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul, majd holnap legfeljebb élénk lökések kísérhetik a délnyugati szelet. Ma estig zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósan derült, szélcsendes részeken ennél kissé hidegebb, míg vízpartok közelében és a magasabban fekvő részeken enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű - olvasható a HungaroMet oldalán.

Holnapi időjárás

Kedden a kezdeti napsütés után ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. 22 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, így erősen megnövekszik a felhőzet, és összességében több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsérték 18 és 28 fok között valószínű, az északnyugati országrészben lesz a leghűvösebb, míg a délkeleti határ mentén a legmelegebb.

Keddre már figyelmeztetést is kiadtak. Citromsárgába borul Szabolcs vármegye is zivatarveszély miatt.

- Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írták a HungaroMet oldalán.

Időjárás: keddre már kiadták az újabb figyelmeztetést Szabolcsra is

További napok időjárása

Szerda

ÉNy felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.