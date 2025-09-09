2 órája
Perzselő forróság, villámgyors viharok – lélegzetelállító képeken a szélsőséges időjárás
Egyszerre hoz perzselő hőséget és hirtelen kitörő viharokat az időjárás. A ragyogó napsütést gyakran percek alatt váltják sötét felhők, villámok és özönvízszerű eső. Így történt ez a napokban is, a MetFigyelő–Észlelői közösség oldalán fantasztikus fotókra találtunk. Nézzék meg!
Felhők alatt településrészlet, mint egy mesebeli táj
Fotó: MetFigyelő–Észlelői közösség
Térségünk időjárására egyre jellemzőbb a változékonyság: a napokig tartó perzselő hőség után hirtelen sűrű felhők gyűlhetnek az égre. A forró levegőben gyorsan kialakulhatnak gomolyfelhők, amelyek rövid időn belül záporrá, zivatarrá fejlődnek. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy a hőség után hirtelen lezúduló csapadék kíséri a lehűlést, olykor villámlással, mennydörgéssel, viharral és erős széllökésekkel. A MetFigyelő–Észlelői közösség oldalán számos fotó árulkodik erről. Néhány érdekes képet összeválogattunk ezekből, melyek az ország különböző részein készültek.
Hőségből vihar: drámai képek mutatják be időjárásunk szélsőséges pillanataitFotók: Forrás: MetFigyelő–Észlelői közösség
