Perzselő forróság, villámgyors viharok – lélegzetelállító képeken a szélsőséges időjárás

Térségünk időjárására egyre jellemzőbb a változékonyság: a napokig tartó perzselő hőség után hirtelen sűrű felhők gyűlhetnek az égre. A forró levegőben gyorsan kialakulhatnak gomolyfelhők, amelyek rövid időn belül záporrá, zivatarrá fejlődnek. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy a hőség után hirtelen lezúduló csapadék kíséri a lehűlést, olykor villámlással, mennydörgéssel, viharral és erős széllökésekkel. A MetFigyelő–Észlelői közösség oldalán számos fotó árulkodik erről. Néhány érdekes képet összeválogattunk ezekből, melyek az ország különböző részein készültek.