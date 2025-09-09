2 órája
Riasztást adtak ki Szabolcsra! - Felhőszakadással és jéggel érkezhet a vihar!
Kiadták a riasztást Szabolcs-Szatmár-Beregre is. Nem kíméli az időjárás vármegyénket. Mutatjuk, mi vár ránk maés a hét következő napjain!
Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, jégesővel érkezett a a vihar Szabolcs vármegyébe. De mit tartogat számunkra a mai időjárás?
Kedd reggel, délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható. Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak csak ki elszórtan zivatarok - írta a HungaroMet.
Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.
Kiadták a riasztást Szabolcs vármegyére is
A zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék (10-25, néhol > 25-30 mm) lesz, de kisebb méretű jég (<2 cm) és erős vagy viharos széllökés (50-70 km/h) is társulhat hozzájuk. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként ismét létrejöhetnek a már említett kísérőjelenségekkel.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére felhőszakadás és zivatarveszély miatt adtak ki figyelmeztetést:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat
- olvasható a HungaroMet oldalán.
Holnapi időjárás
Többnyire erősen felhős idő várható keleten több, másutt kevesebb napsütéssel. A nap első felében az ország délnyugati felén helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, majd átmeneti szünetet követően délután délnyugat felől kiterjedtebb csapadékzóna érkezik. A nap folyamán a délkeleti, keleti országrészben a legkisebb a csapadék esélye. A délkeleti, déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Délutánra általában 24, 30 fok közé melegszik fel a levegő, de a Dél-Alföldön pár fokkal magasabb, míg a csapadékosabb nyugati tájakon pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.
További napok időjárása
Csütörtök
Délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.
Péntek
Napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten még elszórtan fordul elő csapadék. 26-27 fok körüli nyárias meleg jöhet.
Szombat
Változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. 25-26 fok körüli mérsékelten meleg idő lesz.
Ez is érdekelheti:
Pusztító jégesővel érkezett meg a vihar Szabolcsba, mutatjuk, mi vár ránk (fotók, videó)
Belvárosi baleset: kerékpáros és személyautó ütközött Nyíregyházán – mentő is érkezett a helyszínre (fotók)
Brutális rollerbaleset Nyíregyházán: elcsapták a 16 éves fiút, megdöbbentő, mire hivatkozott a sofőr – fotókkal
14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból, új részletek a megdöbbentő balesetről