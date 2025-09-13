28 perce
Tomboló szél, jégeső! Kiadták a figyelmeztetést Szabolcsra is!
Hidegfront vet véget a nyárias időnek. Bekeményít az időjárás, leszakadhat az ég és akár 70 km/h-s szél is lehet.
Támad a hidegfront, erős szél, zivatarok, de akár jég is előfordulhat. Szinte az egész országra, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére is citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Mutatjuk, milyen időjárás vár ránk.
Szombat délutántól főként északnyugaton egy-egy zivatar nem kizárt. Vasárnapra virradóan nyugat felől egy hidegfront mentén, illetve annak előterében növekszik a zivatarhajlam, jellemzően intenzív csapadék (~20-30 mm), esetleg kisebb szemű jég és szélerősödés kíséretében. A csapadékzóna vasárnap fokozatosan keletre helyeződik, zivatarok (főként beágyazottan) ekkor is előfordulhatnak. Délután újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, főként a déli, délkeleti területeken, amelyek környezetében továbbra is intenzív csapadék (~20-30 mm), kisebb szemű jég, illetve viharos széllökés (60-70 km/h) fordulhat elő - írta a HungaroMet.
Szabolcsot sem kíméli az időjárás
Szabolcs vármegyére is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben vasárnap zivatarveszély miatt.
