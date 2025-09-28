Milyen időnk lesz vasárnap? Mutatjuk!

szeptember 28., vasárnap

Mit tartogat a vasárnapi időjárás? Kellenek az esernyők? Íme az előrejelzés!

Folytatódik az alapvetően felhős időjárás, de a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő - írta a HungaroMet.

Időjárás: vasárnap is felhős idő várható
Holnapi időjárás

Hétfőn változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcsérték 15 és 19 fok között valószínű.

A folytatás változékonyságot tartogat, újabb adag hideg levegő érkezik a jövő héten, akár tartósabban a sokévi átlag alatt lehetünk - olvasható a HungaroMet oldalán

További napok időjárása

Kedd

Továbbra is gyakran lesz felhős az ég, de napsütés is várható - a legtöbb az ország DNy-i felén. Elszórtan lehetnek záporok. Az ÉK-i szél megélénkül, mellyel hűvösebb levegő érkezik hazánk térségébe. 15 fok köré csökken a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.

Szerda

Változóan felhős, hűvös őszi időre van kilátás, ÉK felől záporokkal. Reggel már csak 1-7 fok lesz, délután is csak 12-17 fok várható.

Csütörtök

Marad a változóan felhős, szeles, hűvös időjárás. Reggel 3, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

