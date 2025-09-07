szeptember 7., vasárnap

Zivatarriadó Szabolcsban: már ki is adták a figyelmeztetést!

Bár vasárnap napos időre ébredhettünk, a délutáni órákban már egészen más arcát mutathatja az időjárás.

Sok napsütésre lehet számítani, de már figyelmeztetést is kiadtak. Mutatjuk a vasárnapi időjárást.

Időjárás: sok napsütésre számíthatunk vasárnap
Forrás:  met.hu

A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő - írta a HungaroMet.

Szabolcsi időjárás: kiadták a figyelmeztetést

Vasárnap délutánig legfeljebb a délkeleti határ mentén fordulhat elő villámtevékenység.

Zivatarveszély miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is figyelmeztetést adtak ki.

Forrás: met.hu

A késő délutáni, esti órákban a keleti, északkeleti harmadban alakulhatnak ki zivatarok. 

Ezeket intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (~1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik.

 A zivatarok nagy része késő estére lecseng, villámlás éjszaka inkább már csak az Északi-középhegységben fordulhat elő.

Holnapi időjárás

Sok napsütésre készülhetünk kósza gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség valószínű - írta a Köpönyeg.

További napok időjárása

Kedd

Estig marad a szikrázó napsütés, majd estétől megnövekszik a felhőzet. Nem lesz eső. Tovább melegszik a levegő: 31-33 fok körüli tikkasztó meleg jöhet.

Szerda

Erősen felhős időre van kilátás, azonban még csak elszórtan fordul elő eső, zápor, zivatar. 26 fok köré csökken a hőmérséklet.

Csütörtök

Marad a borongós idő, és főleg a nap első felében alakulnak ki záporesők, zivatarok. 20 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, DK-en lehet már csak hőség.

