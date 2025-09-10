szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

23°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Sötét felhők gyülekeznek Nyíregyháza fölött – estére csurom víz lesz a város

Címkék#Nyíregyháza#zápor zivatar#csapadékzóna

Estére Nyíregyháza is csapadékzónába kerül. Időjárás előrejelzések szerint a zivatar szinte biztosra vehető.

Munkatársunktól
Sötét felhők gyülekeznek Nyíregyháza fölött – estére csurom víz lesz a város

– Délnyugat felől mindenhol beborul, és délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, esetleg beágyazott zivatar. A Tiszántúl túlnyomó része estig még száraz maradhat, az Alpokalján viszont jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Időnként megélénkül, néhol megerősödik a délkeleti szél. A hőmérséklet késő este 18, 25 fok között valószínű – írja a met.hu. 

Időjárás előrejelzések szerint a szeles, csapadékos este szinte biztosra vehető.
Időjárás előrejelzések szerint a szeles, csapadékos este szinte biztosra vehető  térségünkben Forrás: met.hu

Időjárás: zivatarokkal tarkított időszakot élünk 

Térségünkben borult lesz az ég, a tartós esőt okozó kiterjedt csapadékzóna északkelet felé húzódik. Beágyazott zivatarok is előfordulhatnak. A szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon pára, köd képződik. A délkeleti szél délire, délnyugatira fordul, és élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. 

Forrás:met.hu

Csütörtökön borongós marad az ég, majd napközben csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet. 

A minap írtunk arról, hogy térségünk időjárására egyre jellemzőbb a változékonyság: a napokig tartó perzselő hőség után hirtelen sűrű felhők gyűlhetnek az égre. A forró levegőben gyorsan kialakulhatnak gomolyfelhők, amelyek rövid időn belül záporrá, zivatarrá fejlődnek. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy a hőség után hirtelen lezúduló csapadék kíséri a lehűlést, olykor villámlással, mennydörgéssel, viharral és erős széllökésekkel.   

Hőségből vihar: drámai képek mutatják be időjárásunk szélsőséges pillanatait

Fotók: Forrás: MetFigyelő–Észlelői közösség

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu