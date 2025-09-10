1 órája
Sötét felhők gyülekeznek Nyíregyháza fölött – estére csurom víz lesz a város
Estére Nyíregyháza is csapadékzónába kerül. Időjárás előrejelzések szerint a zivatar szinte biztosra vehető.
– Délnyugat felől mindenhol beborul, és délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, esetleg beágyazott zivatar. A Tiszántúl túlnyomó része estig még száraz maradhat, az Alpokalján viszont jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Időnként megélénkül, néhol megerősödik a délkeleti szél. A hőmérséklet késő este 18, 25 fok között valószínű – írja a met.hu.
Időjárás: zivatarokkal tarkított időszakot élünk
Térségünkben borult lesz az ég, a tartós esőt okozó kiterjedt csapadékzóna északkelet felé húzódik. Beágyazott zivatarok is előfordulhatnak. A szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon pára, köd képződik. A délkeleti szél délire, délnyugatira fordul, és élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.
Csütörtökön borongós marad az ég, majd napközben csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet.
A minap írtunk arról, hogy térségünk időjárására egyre jellemzőbb a változékonyság: a napokig tartó perzselő hőség után hirtelen sűrű felhők gyűlhetnek az égre. A forró levegőben gyorsan kialakulhatnak gomolyfelhők, amelyek rövid időn belül záporrá, zivatarrá fejlődnek. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy a hőség után hirtelen lezúduló csapadék kíséri a lehűlést, olykor villámlással, mennydörgéssel, viharral és erős széllökésekkel.
Hőségből vihar: drámai képek mutatják be időjárásunk szélsőséges pillanataitFotók: Forrás: MetFigyelő–Észlelői közösség
Óriási káosz! Hármas karambol történt Nyíregyházán – két sávot is le kellett zárni (fotók)
Perzselő forróság, villámgyors viharok – lélegzetelállító képeken a szélsőséges időjárás