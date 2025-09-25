szeptember 25., csütörtök

Mai évfordulók
2 órája

Csütörtöki időjárás: Hatalmas szél és zivatarok jönnek – úgy tűnik, Szabolcs sem ússza meg!

Címkék#időjárás#zivatar#zápor#erős szél

Sötét felhők gyülekeznek az égen, erős szél és heves zivatarok közelednek. A csütörtöki időjárás nem kegyelmez.

Szon.hu

Csütörtöki időjárás: borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul. írja a Köpönyeg

Csütörtöki időjárás: erős szél és zivatarok
Csütörtöki időjárás: erős szél és zivatarok 
Fotó: Köpönyeg

Csütörtöki időjárás előrejelzés

A reggeli óráktól kezdve sokfelé eleredhet az eső, amit keleten zivatarok is kísérhetnek. A legcsapadékosabb részeken tartósan is beborulhat az ég, így a napsütésnek ezen a napon jóval kevesebb szerep jut. Ha útnak indulsz, esernyő vagy esőkabát szinte nélkülözhetetlen kellék lesz, hiszen a csapadék több hullámban érkezhet. A szél sem kímél bennünket: az északkeleti szél sokfelé élénk, sőt időnként erős lökésekkel érkezik, ami fokozza a hűvös, nyirkos érzetet. A hőmérséklet napközben 15 és 25 fok között alakul, vagyis a keleti, szárazabb tájakon még enyhébb lehet az idő, de máshol igencsak hűvösnek tűnhet a nappali maximum is.

Orvosmeteorológia
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: erős hideg
Napsütéses órák száma: 2-6 óra
UV sugárzás: mérsékelt

Országos előrejelzés: csütörtök estig

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de a délnyugati harmadban átmenetileg szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Több helyen számíthatunk időszakos esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, északkeleten néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. írta a HungaroMet

Holnapi időjárás

Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szórványosan fordulhat elő időszakos eső, zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A keleti, északkeleti szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

 

