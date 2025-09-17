szeptember 17., szerda

Záporok és zivatarok leselkednek rád – nézd meg, ma hol kell vigyáznod!

Címkék#északkeleti#gomolyfelhő#időjárás#zivatar

A hét közepén őszies reggelre ébredünk. Időjárás szempontjából a hirtelen változások mindenkit meglephetnek.

Szon.hu

Időjárás: a nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon éjszaka képződött köd feloszlását követően napközben már országszerte kisüt a nap, de gomolyfelhőkkel. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, megerősödik, írja a met.hu. 

Időjárás: szerdán észak-keleten lesz csapadék
Időjárás:  északkeleten előfordulhat zápor, esetleg zivatar Forrás: met.hu


Időjárás: igazi kora ősz lesz szerdán, majd egyre melegszik a levegő

  • Szerdán csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős ÉNy-i széllel. Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz.
  • Csütörtökön tovább csökken a felhőzet és a szél is mérséklődik. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, és csak néhol alakul ki zápor. 20-26 fok valószínű.
  • Pénteken derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős melegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz újra. A hétvégén strandidő lesz ismét. 

Humánmeteorológia: ma a megszűnő hideg fronthatás várható, így az ilyesmire érzékenyeknél is megszűnik a fejfájás, gyengül a migrén.

A parlagfű virágporának mennyisége országszerte magas, a szárazabb területeken elérheti a nagyon magas szintet is, a napi koncentrációértékek azonban már jelentősen alacsonyabbak, mint az előző hetekben. Szerdára kis mértékben enyhül a pollenterhelés, a parlagfű pollenkoncentrációja jellemzően a közepes - magas tartományban alakul. Csütörtöktől a pollenkoncentráció lassú emelkedésére lehet számítani.

 

 

