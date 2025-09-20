szeptember 20., szombat

Friderika névnap

21°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Szép időnek tűnik, de nem mindenkinek lesz könnyű elviselni a hétvégi forróságot

Címkék#országszerte#vasárnap#hőség

Ragyogó napsütés és 30 fok közeli hőmérséklet vár ránk a hétvégén. Időjárásunkban visszatér a nyárias meleg.

Szon.hu

A pára- és ködfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. Az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délkeleti szelet. Délutánra jobbára 30 fok köré melegszik fel a levegő –írja a met.hu. 

Időjárás: nyárias meleg idő lesz vasárnap
Időjárás: vasárnap is forróság les Forrás: met.hu

Időjárás: forróság lesz, mintha nyár lenne ismét 

Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk. 

Hétfőn is marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, pár fátyolfelhővel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Nyíregyháza térségében napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék nem várható.

Orvosmeteorológia: vasárnap időjárási front nem lesz felettünk, de az évszakhoz képest melegebb idő miatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák jelentkezhetnek. Sokaknál fáradékonyság, tompaság, dekoncentráltság is előfordulhat.

Pollenjelentés: a parlagfű pol­len­kon­cen­tráci­ó­ja országszerte közepes-magas tartományban van jelen. A következő napokban azonban a pollenkoncentráció lassú emelkedésére lehet számítani, így helyenként ismét nagyon magas szintet érhet el a parlagfű pollenterhelése.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu