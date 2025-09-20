1 órája
Szép időnek tűnik, de nem mindenkinek lesz könnyű elviselni a hétvégi forróságot
Ragyogó napsütés és 30 fok közeli hőmérséklet vár ránk a hétvégén. Időjárásunkban visszatér a nyárias meleg.
A pára- és ködfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. Az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délkeleti szelet. Délutánra jobbára 30 fok köré melegszik fel a levegő –írja a met.hu.
Időjárás: forróság lesz, mintha nyár lenne ismét
Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk.
Hétfőn is marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, pár fátyolfelhővel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!
Nyíregyháza térségében napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék nem várható.
Orvosmeteorológia: vasárnap időjárási front nem lesz felettünk, de az évszakhoz képest melegebb idő miatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák jelentkezhetnek. Sokaknál fáradékonyság, tompaság, dekoncentráltság is előfordulhat.
Pollenjelentés: a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte közepes-magas tartományban van jelen. A következő napokban azonban a pollenkoncentráció lassú emelkedésére lehet számítani, így helyenként ismét nagyon magas szintet érhet el a parlagfű pollenterhelése.
