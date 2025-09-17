szeptember 17., szerda

Alapkőletétel

3 órája

Új idősek otthona épülhet Mátészalkán, letették az alapkövét

Címkék#Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye#Mátészalkai Idősek Otthonának#alapkő#város

A napokban ünnepélyes keretek között lerakták a hamarosan megépülő Mátészalkai Idősek Otthonának alapkövét.

Szon.hu

 Mátészalka ezzel is kifejezi elkötelezettségét a gondoskodás, a szociális érzékenység és a közösségi összefogás mellett. Az esemény helyszíne a Szeplőtelen Fogantatás Templom melletti telek volt, ahol számos meghívott vendég, városi vezetők és érdeklődők vettek részt.

Idősek otthona
Idősek otthona épülhet Mátészalkán Forrás: Mátészalka közösségi oldala 

Idősek otthona épül: a fenntartó az egyház lesz

A rendezvény a vendégek fogadásával kezdődött, majd 10 órától ünnepi köszöntők és kulturális műsor következett. Az intézmény alapkövét Palánki Ferenc, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke áldotta meg, hangsúlyozva a közösségépítés és az idősek megbecsülésének fontosságát. Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában létrejövő otthon egyszerre lesz lakóhely és közösségi tér. Olyan hely, ahol az emberi kapcsolatok, az együtt megélt mindennapok és a hitből fakadó remény formálják a mindennapokat. Az új otthon megépítése nemcsak az idősek számára jelent majd biztonságos és szeretetteljes környezetet, hanem a város egész közösségének is fontos üzenetet hordoz: Mátészalka ezzel is kifejezi elkötelezettségét a gondoskodás, a szociális érzékenység és a közösségi összefogás mellett – olvasható a város hivatalos odalán. 

 

