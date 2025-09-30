Minden az idősekről szól szerdán a Sóstói Múzeumfaluban

Az idősek világnapját a Sóstói Múzeumfaluban rendezi meg Nyíregyháza önkormányzata október elsején, szerdán hoz kapcsolódó ünnepségét október 1-jén, szerdán. A nyíregyházi szépkorúakat délelőtt 10 órától kulturális és szórakoztató programokkal várják a skanzeben, ahol koncertek, hagyományőrző bemutatók, táncelőadások és különleges kísérőprogramok teszik teljessé az ünneplést.

Szövésbemutató is lesz a besztereci portán az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen a Sóstói Múzeumfaluban

Fotó: Sóstói Múzeumfalu

Idősek világnapja Nyíregyházán – a szépkorúakat várják a Sóstói Múzeumfaluba

A belépéshez szükséges a személyi igazolvány és a lakcímkártya felmutatása, mert az ünnepi program kizárólag a nyíregyházi időseknek szól.

Részletes program:

9 óra: Kapunyitás

10 óra: Ünnepi megnyitó – köszöntőt mond Jászai Menyhért alpolgármester

10.30: Időtlen dallamok: Csernák Mónika és Csernák Tibor előadása

11.30: Fehér lepel, fekete kendő: Az elmúlásról a hagyomány tükrében címmel tart előadást Baloghné Szűcs Zsuzsanna

12.30 Szépkorúak örömtánca Riával

13 óra: Guba Néptáncegyüttes műsora

14 óra: A Vásárhelyi László Református AMI népzene tanszakos növendékeinek koncertje

14.30: A Vásárhelyi László Református AMI Ispiláng Kamara Néptánccsoportjának bemutatója

12 óra: órától Szendvicsek átadása a barabási iskolaudvaron

A Deszka magtárban 13 és 15 óra között lakossági egészségügyi szűrés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetének jóvoltából.

A besztercei portán szövésbemutató, a temetőcsősz portáján gyógyteakóstoló várja az érdeklődőket.

Interaktív kiállítások:

„Ha igézet fogja…” – jármi kisnemesi kúria

Gyógyszertár – kismesterségek műhelysora

„Delin kendőt kötöttem a fejemre…” – újlétai magtár