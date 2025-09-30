2 órája
Minden az idősekről szól szerdán a Sóstói Múzeumfaluban
Kulturális és szórakoztató programokkal, bemutatókkal várják a nyíregyházi időseket a Sóstói Múzeumfaluba. Idősek világnapja, Nyíregyháza így ünnepel.
Az idősek világnapján Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfaluba várják a szépkorúakat
Fotó: Sóstói Múzeumfalu
Az idősek világnapját a Sóstói Múzeumfaluban rendezi meg Nyíregyháza önkormányzata október elsején, szerdán hoz kapcsolódó ünnepségét október 1-jén, szerdán. A nyíregyházi szépkorúakat délelőtt 10 órától kulturális és szórakoztató programokkal várják a skanzeben, ahol koncertek, hagyományőrző bemutatók, táncelőadások és különleges kísérőprogramok teszik teljessé az ünneplést.
Idősek világnapja Nyíregyházán – a szépkorúakat várják a Sóstói Múzeumfaluba
A belépéshez szükséges a személyi igazolvány és a lakcímkártya felmutatása, mert az ünnepi program kizárólag a nyíregyházi időseknek szól.
Részletes program:
9 óra: Kapunyitás
10 óra: Ünnepi megnyitó – köszöntőt mond Jászai Menyhért alpolgármester
10.30: Időtlen dallamok: Csernák Mónika és Csernák Tibor előadása
11.30: Fehér lepel, fekete kendő: Az elmúlásról a hagyomány tükrében címmel tart előadást Baloghné Szűcs Zsuzsanna
12.30 Szépkorúak örömtánca Riával
13 óra: Guba Néptáncegyüttes műsora
14 óra: A Vásárhelyi László Református AMI népzene tanszakos növendékeinek koncertje
14.30: A Vásárhelyi László Református AMI Ispiláng Kamara Néptánccsoportjának bemutatója
12 óra: órától Szendvicsek átadása a barabási iskolaudvaron
A Deszka magtárban 13 és 15 óra között lakossági egészségügyi szűrés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetének jóvoltából.
A besztercei portán szövésbemutató, a temetőcsősz portáján gyógyteakóstoló várja az érdeklődőket.
Interaktív kiállítások:
„Ha igézet fogja…” – jármi kisnemesi kúria
Gyógyszertár – kismesterségek műhelysora
„Delin kendőt kötöttem a fejemre…” – újlétai magtár
Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett