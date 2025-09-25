Idősek világnapja: zenés estre várják a település szépkorú lakóit

Közeleg az idősek világnapja, s e jeles nap alkalmából egy különleges esttel ünneplik a település szépkorú lakóit Nyírbogdányban – tudatta közösségi oldalán az önkormányzat. Mint írták, október 2-án, csütörtökön a Művelődési Házban lesz az ünnepség, ahol köszöntőt mond Lisovszki Tamás polgármester. A hangulatról a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvodásainak néptáncbemutatója, továbbá Győri Attila zenés műsora gondoskodik.