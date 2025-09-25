szeptember 25., csütörtök

Tisztelet és megbecsülés

2 órája

Idősek világnapja: zenés estre várják a település szépkorú lakóit

A megbecsülés jeleként előadásokkal készülnek az időseknek.

Zenés esttel kedveskednek az időseknek Nyírbogdányban

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Közeleg az idősek világnapja, s e jeles nap alkalmából egy különleges esttel ünneplik a település szépkorú lakóit Nyírbogdányban – tudatta közösségi oldalán az önkormányzat. Mint írták, október 2-án, csütörtökön a Művelődési Házban lesz az ünnepség, ahol köszöntőt mond Lisovszki Tamás polgármester. A hangulatról a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvodásainak néptáncbemutatója, továbbá Győri Attila zenés műsora gondoskodik.


 

 

