Visít a disznó, mulat a vendégsereg

4 órája

Vármegyeszerte ünneplik az időseket – mutatjuk, hol, mikor!

Ismét eljött a (világ)napja annak, hogy megköszönjük az idős embereknek mindazt, amit a családjukért, környezetükért és a társadalomért tettek. Október elseje három és fél évtizede az idősek világnapja.

Palicz István
Vármegyeszerte ünneplik az időseket – mutatjuk, hol, mikor!

Balkányban október 3-án színházi előadás vár az idősekre: az „Odavagyok magáért…” Nagy Ibolya primadonna és Csengeri Attila színész-énekes előadásában

Forrás: jegy.hu

Nagyhalászban nem vártak október elsejéig, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban már szeptember 26-án ünnepséget rendeztek a településen élő nyugdíjasoknak az idősek világnapja apropóján.
Tiszalökön szerdán 16 órára a polgármesteri hivatal nagytermébe várják a meghívottakat, a polgármesteri köszöntőt műsor követi, a csodálatos hangú Hekman Erzsébet (Chili Palmer Acoustic) énekel, közreműködik Pappné Kórik Judit. 
Ünnepség és vendéglátás fogadja október elsején az időseket Ajakon 15 órától a Tamási Áron katolikus általános iskola dísztermében, a Hajnal út 11. szám alatt.

idősek világnapja
Nagyhalászban már megtartották az ünnepséget az idősek világnapja alkalmából

Odavagyok magáért…

„Ostoba a piktor idő, mentől tovább dolgozik arcképünkön, annál jobban elrontja azt.” Jókai Mór e gondolata szellemében várja a község nyugdíjasait csütörtökön 15 órától a helyi általános iskola tornatermébe Ópályi önkormányzata. Az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen verset mond Szabad Ferencné, majd különleges időutazáson vehetnek részt a vendégek: a „Szeretném a homokórát megállítani” című műsorban Csernák Mónika és Csernák Tibor dalokban, Orémusz Maja (OPI) pedig frappáns prózában eleveníti fel a hetvenes-nyolcvanas években nagy sikereket elért Záray-Vámosi művészházaspár munkásságát. 
Balkány polgármestere nem csak a 65 éven felülieknek, hanem valamennyi helyi érdeklődőnek meghívót küldött a városi művelődési házban tartandó, október 3-án 16.30 órától kezdődő városi ünnepségre és az azt követő színházi előadásra. A köszöntő után a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola diákjai adnak műsort, meglepetés ajándékkal is készülnek a szervezők, majd az „Odavagyok magáért…” című, kétfelvonásos operettet tekinthetik meg a vendégek Nagy Ibolya Déryné-díjas primadonna és Csengeri Attila eMeRTon-díjas színész-énekes előadásában.

Nyíri Szabó Sándor nótaénekes péntek délután Tiszadadán lép közönség elé
Fotó: Palicz István

Garanciák a nívós kikapcsolódásra

Közismert és közkedvelt nyíregyházi előadókat hívott vendégül pénteki, idősnapi rendezvényére Tiszadada önkormányzata. A helyi művelődési házban 16 órakor Labanczné Kovács Veronika, a Tiszadadai Gondozási Központ vezetője köszönti a vendégeket, a településvezető beszéde után pedig Nyíri Szabó Sándor nótaénekes, Botos Lajos prímás, Csernák Tibor és Csernák Mónika zenész-énekesek jelentik a garanciát a nívós kikapcsolódásra. 
Bökönyben vér fog folyni október 4-én: az önkormányzat hagyományos disznótorral és élő zenével fűszerezett világnapi rendezvényt tart az aktív nyugdíjasoknak 8-16 óra között a Bökönyi Szociális Szolgáltató Intézmény (Debreceni utca 56-58.) udvarán. Délben műsort ad a Gyöngyvirág Nappali Klub, illetve az intézmény dolgozói, majd jó ebédhez szól a zene. 

Délelőtt a Nagykállói Egészségfejlesztési Iroda munkatársai ingyenes állapotfelmérést tartanak (testsúly, magasság, oxigénszaturáció, vérnyomás-, vércukor-, hemoglobin- és húgysav-mérés).


 

A higgadt bölcsesség példaképei ők

Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalomnak hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. (Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály)

 

 

