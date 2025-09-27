szeptember 27., szombat

A szépkorúakat köszöntik

27 perce

Egész napos programra várják a szépkorúakat október 1-jén Nyíregyházán

Nyíregyháza önkormányzata az idén is megrendezi az Idősek Világnapjához kapcsolódó ünnepségét október 1-jén, szerdán a Sóstói Múzeumfaluban.

Szon.hu

Idősek világnapja a múzeumfaluban: a szépkorúakat egész nap gazdag kulturális és szórakoztató programok várják: koncertek, hagyományőrző bemutatók, táncelőadások és különleges kísérőprogramok színesítik a rendezvényt.
Az önkormányzat szendviccsel is kedveskedik a résztvevőknek, a belépéshez szükséges a személyi igazolvány és a lakcímkártya felmutatása, hiszen a program kizárólag a nyíregyházi időseknek szól. A szépkorúakat a faluközpontban álló színpadon 10 órakor Jászai Menyhért, Nyíregyháza MJV alpolgármestere köszönti. Az Idősek Világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy tisztelettel és megbecsüléssel forduljunk az idősebb generáció felé. Ezen a napon kiemeljük az életkorral járó tapasztalat és bölcsesség értékét, valamint a társadalmi szerepvállalás fontosságát. A világnap célja, hogy ösztönözze a közösségeket az idősek támogatására, bevonására és aktív részvételük elősegítésére. Egyben lehetőség arra is, hogy hálánkat és szeretetünket kifejezzük azok iránt, akik életükkel hozzájárultak közösségünk gazdagításához.

Részletes programok:

9:00 Kapunyitás10:00 Ünnepi megnyitó

10:30 Időtlen dallamok: Csernák Mónika és Csernák Tibor előadása

11:30 Fehér lepel, fekete kendő: Az elmúlásról a hagyomány tükrében / Baloghné Szűcs Zsuzsanna előadása

12:30 Szépkorúak örömtánca Riával

13:00 Guba Néptáncegyüttes műsora14:00 A Vásárhelyi László Református AMI népzene tanszakos növendékeinek koncertje

14:30 A Vásárhelyi László Református AMI Ispiláng Kamara Néptánccsoportjának bemutatója

12:00 órától Szendvicsek átadása a barabási iskolaudvaron

13:00 - 15:00 Lakossági egészségügyi szűrés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetének jóvoltából – Deszka magtár

 

 

