Ifjúság vasárnapja: két templomban is megbízást kaptak a szolgálatra

A Magyarországi Református Egyház az ifjúság szolgálatának éveként indította el az idei esztendőt. Ennek kapcsán számos alkalommal hangzott el, hogy a fiatalok nem a jövő, hanem a jelen egyháza.

Szeptember 21-én két helyszínen is ünnepi szolgálatot végeznek vármegyénkben, a petneházi és a laskodi református egyházközségek felkérésére.

Az ifjúság vasárnapján a települések templomaiban – rendhagyó istentisztelet keretében – fiatalok közreműködésével hangzanak el imádságok, igeolvasások, bizonyságtételek és dicsőítő énekek. A petneházi református templomban 9.30 órakor, a laskodiban 11 órakor kezdődnek a szertartások.

Fájdalmakkal jár a megújulás

Mint ismeretes, az ifjúság szolgálatának éve kampány célja a fiatalok életének megújulása, a gyülekezetek ifjúsági munkájának és az egyházi közösséghez tartozás erősítése. A felhívás középpontjában a 14–26 év közötti fiatalok állnak, 4 alcsoportot alakítottak ki: kis tinik, tinik, húszas éveik elején járók és fiatal felnőttek, de megszólítják a velük foglalkozókat is: szülőket, tanárokat, ifivezetőket és lelkészeket.

Ahogy az a Reformátusok Lapjában olvasható: „Az egyház és az ifjúsági munka megújulása is fájdalmakkal jár. Ha a missziót komolyan gondoljuk, szembe kell néznünk a gyengeségeinkkel, például azzal, hogyan fogadjuk be a fiatalokat a vasárnapi istentiszteleteken.