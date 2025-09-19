szeptember 19., péntek

Petneháza, Laskod

2 órája

Ifjúság vasárnapja: két templomban is megbízást kaptak a szolgálatra

Címkék#templomban#istentisztelet#Magyarországi Református Egyház

A rendhagyó istentiszteleteken fiatalok közreműködésével hangzanak el imádságok és dicsőítő énekek.

Ifjúság vasárnapja: két templomban is megbízást kaptak a szolgálatra

A laskodi református templomban 11 órakor kezdődik a rendhagyó igehirdetés az ifjúság vasárnapján

Forrás: Petneházi és Laskodi Református Egyházközségek/Balog István

A Magyarországi Református Egyház az ifjúság szolgálatának éveként indította el az idei esztendőt. Ennek kapcsán számos alkalommal hangzott el, hogy a fiatalok nem a jövő, hanem a jelen egyháza. 
Szeptember 21-én két helyszínen is ünnepi szolgálatot végeznek vármegyénkben, a petneházi és a laskodi református egyházközségek felkérésére. 
Az ifjúság vasárnapján a települések templomaiban – rendhagyó istentisztelet keretében – fiatalok közreműködésével hangzanak el imádságok, igeolvasások, bizonyságtételek és dicsőítő énekek. A petneházi református templomban 9.30 órakor, a laskodiban 11 órakor kezdődnek a szertartások.

Fájdalmakkal jár a megújulás 

Mint ismeretes, az ifjúság szolgálatának éve kampány célja a fiatalok életének megújulása, a gyülekezetek ifjúsági munkájának és az egyházi közösséghez tartozás erősítése. A felhívás középpontjában a 14–26 év közötti fiatalok állnak, 4 alcsoportot alakítottak ki: kis tinik, tinik, húszas éveik elején járók és fiatal felnőttek, de megszólítják a velük foglalkozókat is: szülőket, tanárokat, ifivezetőket és lelkészeket.
Ahogy az a Reformátusok Lapjában olvasható: „Az egyház és az ifjúsági munka megújulása is fájdalmakkal jár. Ha a missziót komolyan gondoljuk, szembe kell néznünk a gyengeségeinkkel, például azzal, hogyan fogadjuk be a fiatalokat a vasárnapi istentiszteleteken. 

Hiába várjuk passzívan, hogy jöjjenek, már évtizedek óta nem akarnak, nekünk kell lépni.”

 

 

