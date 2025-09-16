Igazi old school New Orleans-blues muzsika Jambalaya Light-tól

A Jambalaya hazánk első számú New Orleans-i zenét játszó zenekara. Az elmúlt húsz évben hét önálló lemezt jelentettek meg, bejárták Európát, munkájukat Gundel Művészeti Díjjal jutalmazták. A Jambalaya Light nevű formáció a teljes felállású együttes különleges zenei esszenciája, önálló arculattal, egyéni repertoárral és sok újdonsággal fűszerezve. Az évtizedes múltra visszatekintő trió-szekció ezúttal: Nemes Zoltán (ének, billentyűs hangszerek), Magda Zsolt (szaxofon, ütőhangszerek) és Bellák Miklós (gitár) felállásban zenél Nyíregyházán, a Bencs-villában szeptember 19-én, pénteken 17.30-tól.