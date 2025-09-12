Dr. Kiss Csaba háziorvos elárulta, hogyan támogathatjuk immunrendszerünket ősszel

Ahogy beköszönt az ősz, a reggelek egyre hűvösebbek, sokan tapasztaljuk, hogy fáradékonyabbak vagyunk, nehezebb a visszarázódás a munkába és az iskolába. De mit tehetünk azért, hogy immunrendszerünk felkészüljön a vírusokkal teli időszakra? Erről beszélgettünk Dr. Kiss Csaba nyíregyházi háziorvossal, aki nemcsak a rendelőben, hanem a futópályán is a prevenció híve.

Immunrendszer támogatása ősszel –életmóddal sokat tehetünk érte, mondta el dr. Kiss Csaba Fotó: Szarka Lajos

Immunrendszer támogatása ősszel a legfontosabb

Miért pont ősszel támadható szervezetünk, miért épp ekkor veszi fel a kesztyűt nehezen a kórokozókkal szemben?– tettük fel a kérdést podcastünkben dr. Kiss Csaba háziorvosnak.

– A nyár végével megváltozik az életmódunk. Az iskolások visszakerülnek a közösségbe, megnő a kontaktusok száma, így a fertőzések sokkal gyorsabban terjednek

– magyarázta a háziorvos. Hozzátette: a probléma másik oka a D-vitamin szintjének a drasztikus csökkenése, hiszen a napsütés is kevesebb, a vitaminraktárak kiürülnek, a D-vitamint pótolni kell. A felnőttek számára napi 2000–3000 nemzetközi egység D-vitamin szedése biztonságos és erősen ajánlott, hiszen az immunrendszer megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen a D-vitamin – hangsúlyozta a doktor.

Az étrend és a bélflóra titkai

A háziorvos szerint nem csodaszerekben, hanem tudatos táplálkozásban kell keresni a megoldást.

– Az ultrafeldolgozott élelmiszereket kerülni kell. A mediterrán jellegű diéta bizonyítottan jótékony hatású, ami a sok zöldségre, gyümölcsre, halra, kevés vörös húsra alapoz.

Szerinte különösen fontos az étrendi változatosság: – A magyarok többsége hetente alig 6–8 féle zöldséget fogyaszt, pedig legalább 20 féle lenne az ideális. A bélflóra egészsége kulcsfontosságú, és minél többféle növényi táplálékot viszünk be, annál erősebb védelmet adunk testünknek – jegyzete meg dr. Kiss Csaba. A rostban gazdag ételek (zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák) táplálják a jótékony baktériumokat. Ezek a baktériumok

rövid szénláncú zsírsavakat (SCFA-k, pl. butirát) termelnek, amelyek:

erősítik a bélfalat (kevesebb „áteresztő bél” probléma),

gyulladáscsökkentő hatásúak.

A népi praktikák sem elhanyagolhatók: a fokhagyma, a gyömbér és a méz ténylegesen hozzájárulhatnak az immunrendszer támogatásához.

– Minél többféle zöldfűszert használunk a konyhában, annál több jótékony hatással találkozik a szervezetünk

– erősítette meg a doktor.