12 perce
Dr. Kiss Csaba háziorvos elárulta, hogyan támogathatjuk immunrendszerünket ősszel
Az ősz beköszöntével nem elég a kabátot elővenni, a szervezetünket is fel kell készíteni a vírusok támadására. Az immunrendszer támogatása ősszel elengedhetetlen, Dr. Kiss Csaba háziorvos szerint a mediterrán étrend, a D-vitamin pótlása és a rendszeres testmozgás sokat segít ebben.
Ahogy beköszönt az ősz, a reggelek egyre hűvösebbek, sokan tapasztaljuk, hogy fáradékonyabbak vagyunk, nehezebb a visszarázódás a munkába és az iskolába. De mit tehetünk azért, hogy immunrendszerünk felkészüljön a vírusokkal teli időszakra? Erről beszélgettünk Dr. Kiss Csaba nyíregyházi háziorvossal, aki nemcsak a rendelőben, hanem a futópályán is a prevenció híve.
Immunrendszer támogatása ősszel a legfontosabb
Miért pont ősszel támadható szervezetünk, miért épp ekkor veszi fel a kesztyűt nehezen a kórokozókkal szemben?– tettük fel a kérdést podcastünkben dr. Kiss Csaba háziorvosnak.
– A nyár végével megváltozik az életmódunk. Az iskolások visszakerülnek a közösségbe, megnő a kontaktusok száma, így a fertőzések sokkal gyorsabban terjednek
– magyarázta a háziorvos. Hozzátette: a probléma másik oka a D-vitamin szintjének a drasztikus csökkenése, hiszen a napsütés is kevesebb, a vitaminraktárak kiürülnek, a D-vitamint pótolni kell. A felnőttek számára napi 2000–3000 nemzetközi egység D-vitamin szedése biztonságos és erősen ajánlott, hiszen az immunrendszer megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen a D-vitamin – hangsúlyozta a doktor.
Az étrend és a bélflóra titkai
A háziorvos szerint nem csodaszerekben, hanem tudatos táplálkozásban kell keresni a megoldást.
– Az ultrafeldolgozott élelmiszereket kerülni kell. A mediterrán jellegű diéta bizonyítottan jótékony hatású, ami a sok zöldségre, gyümölcsre, halra, kevés vörös húsra alapoz.
Szerinte különösen fontos az étrendi változatosság: – A magyarok többsége hetente alig 6–8 féle zöldséget fogyaszt, pedig legalább 20 féle lenne az ideális. A bélflóra egészsége kulcsfontosságú, és minél többféle növényi táplálékot viszünk be, annál erősebb védelmet adunk testünknek – jegyzete meg dr. Kiss Csaba. A rostban gazdag ételek (zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák) táplálják a jótékony baktériumokat. Ezek a baktériumok
- rövid szénláncú zsírsavakat (SCFA-k, pl. butirát) termelnek, amelyek:
- erősítik a bélfalat (kevesebb „áteresztő bél” probléma),
- gyulladáscsökkentő hatásúak.
A népi praktikák sem elhanyagolhatók: a fokhagyma, a gyömbér és a méz ténylegesen hozzájárulhatnak az immunrendszer támogatásához.
– Minél többféle zöldfűszert használunk a konyhában, annál több jótékony hatással találkozik a szervezetünk
– erősítette meg a doktor.
Vitaminok: multivitamin vagy célzott vitaminpótlás?
Az ősz egyik legnagyobb kérdése a vitaminok szedése, miből mennyit, milyen korcsoportban, milyen vitaminokat pótoljunk tabletták formájában. Multivitamint szedjünk, vagy inkább egy-egy célzott vitamint? Dr. Kiss Csaba szerint nem mindenkinek van szüksége arra, hogy egyszerre töfbbféle vitamint szedjen tartósan, hosszú ideig meg főképp nem.
– A multivitaminokat nem ajánlom rutinszerűen
– mondta. – Ha valaki kimerült, átmenetileg szedheti, de a legfontosabb a kiegyensúlyozott étrend. Vannak persze kivételek: például a vegánoknál a B12-vitamin pótlása elengedhetetlen, hiszen ők nem fogyasztanak állati eredetű ételt, B12-vitamint pedig húsokkal tudunk bejuttatni a szervezetünkbe – hívta fel a figyelmet a doktor, majd újra kiemelte:
– Ősztől tavaszig a D-vitamin pótlása mindenkinek szükséges. Ez az egyetlen, amit általánosságban ajánlani tudok.
Miért indul be ősszel a nátha és az influenza szezon?
A háziorvos szerint a válasz több tényezős.
A közösségbe kerülő gyerekek egyik vírust a másik után kapják el, és viszik haza a családba. Emellett a hidegebb időjárás is kedvez a kórokozóknak. Több mint 200 féle vírus okozhat náthát, ezért tűnik úgy, hogy a gyerekek folyamatosan betegek.
Dr. Kiss Csaba hozzátette, ettől nem lesznek immungyengék. Ez teljesen természetes folyamat, hiszen a szervezet így tanulja meg a védekezést a a kórokozókkal szemben. A lényeg, hogy megfelelő táplálkozással, mozgással és D-vitamin pótlással növeljük a gyerekek ellenállóképességét.
Figyelmeztető jelek, hogy baj van az immunrendszerrel
A doktor szerint akkor kell elgondolkodni, ha szokatlanul gyakran betegszünk meg, a fertőzések elhúzódnak, vagy jobban megviselnek, mint korábban.
– Ilyenkor lehet hiányállapot, kimerültség a háttérben, amit érdemes kivizsgálni – mondta. Az alvás és a stressz hatását sem szabad lebecsülni.
Az alváshiány és a krónikus stressz fokozott kortizolszinthez vezet, ami gyengíti az immunrendszert. Minőségi pihenés nélkül nincs egészség.
A doktor a rendszeres testmozgás fontosságát emelte még ki, őt is gyakran látni futóversenyeken.
„A rendszeres testmozgás nemcsak az immunrendszer működését erősíti, hanem szinte minden betegség kockázatát csökkenti. A legfontosabb, hogy olyan mozgásformát válasszunk, amit élvezünk, így könnyebb kitartani mellette.”
„Csodamódszer nincs, de tudatos életmóddal sokat tehetünk azért, hogy erősebben vágjunk neki az őszi hónapoknak” – zárta gondolatait a háziorvos.
A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:
