szeptember 12., péntek

Mária névnap

21°
+24
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
szon.hu PODCAST

12 perce

Dr. Kiss Csaba háziorvos elárulta, hogyan támogathatjuk immunrendszerünket ősszel

Címkék#szon podcast#Dr Kiss Csaba#immunrendszer#vírus

Az ősz beköszöntével nem elég a kabátot elővenni, a szervezetünket is fel kell készíteni a vírusok támadására. Az immunrendszer támogatása ősszel elengedhetetlen, Dr. Kiss Csaba háziorvos szerint a mediterrán étrend, a D-vitamin pótlása és a rendszeres testmozgás sokat segít ebben.

Kanalas Ottilia

Ahogy beköszönt az ősz, a reggelek egyre hűvösebbek, sokan tapasztaljuk, hogy fáradékonyabbak vagyunk, nehezebb a visszarázódás a munkába és az iskolába. De mit tehetünk azért, hogy immunrendszerünk felkészüljön a vírusokkal teli időszakra? Erről beszélgettünk Dr. Kiss Csaba nyíregyházi háziorvossal, aki nemcsak a rendelőben, hanem a futópályán is a prevenció híve.

Immunrendszer támogatása ősszel a legfontosabb, hogy könnyen felvegyük a harcot a vírusokkal szemben, mondta dr. Kiss Csaba podcastünkben
Immunrendszer támogatása ősszel –életmóddal sokat tehetünk érte, mondta el dr. Kiss Csaba  Fotó: Szarka Lajos

Immunrendszer támogatása ősszel a legfontosabb

Miért pont ősszel támadható szervezetünk, miért épp ekkor veszi fel a kesztyűt nehezen a kórokozókkal szemben?–  tettük fel a kérdést podcastünkben dr. Kiss Csaba háziorvosnak.

 – A nyár végével megváltozik az életmódunk. Az iskolások visszakerülnek a közösségbe, megnő a kontaktusok száma, így a fertőzések sokkal gyorsabban terjednek 

– magyarázta a háziorvos. Hozzátette: a probléma másik oka a D-vitamin szintjének a drasztikus csökkenése, hiszen a napsütés is kevesebb, a vitaminraktárak kiürülnek, a D-vitamint pótolni kell. A felnőttek számára napi 2000–3000 nemzetközi egység D-vitamin szedése biztonságos és erősen ajánlott, hiszen az immunrendszer megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen a D-vitamin – hangsúlyozta  a doktor. 

Az étrend és a bélflóra titkai

A háziorvos szerint nem csodaszerekben, hanem tudatos táplálkozásban kell keresni a megoldást.  

– Az ultrafeldolgozott élelmiszereket kerülni kell. A mediterrán jellegű diéta bizonyítottan jótékony hatású, ami a sok zöldségre, gyümölcsre, halra, kevés vörös húsra alapoz.  

Szerinte különösen fontos az étrendi változatosság: – A magyarok többsége hetente alig 6–8 féle zöldséget fogyaszt, pedig legalább 20 féle lenne az ideális.  A bélflóra egészsége kulcsfontosságú, és minél többféle növényi táplálékot viszünk be, annál erősebb védelmet adunk testünknek – jegyzete meg dr. Kiss Csaba. A rostban gazdag ételek (zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák) táplálják a jótékony baktériumokat. Ezek a baktériumok 

  • rövid szénláncú zsírsavakat (SCFA-k, pl. butirát) termelnek, amelyek:
  • erősítik a bélfalat (kevesebb „áteresztő bél” probléma),
  • gyulladáscsökkentő hatásúak.

A népi praktikák sem elhanyagolhatók: a fokhagyma, a gyömbér és a méz ténylegesen hozzájárulhatnak az immunrendszer támogatásához.

 – Minél többféle zöldfűszert használunk a konyhában, annál több jótékony hatással találkozik a szervezetünk 

– erősítette meg a doktor.

Vitaminok: multivitamin vagy célzott vitaminpótlás?

Az ősz egyik legnagyobb kérdése a vitaminok szedése, miből mennyit, milyen korcsoportban, milyen vitaminokat pótoljunk tabletták formájában.  Multivitamint szedjünk, vagy inkább egy-egy célzott vitamint? Dr. Kiss Csaba szerint nem mindenkinek van szüksége arra, hogy egyszerre töfbbféle vitamint szedjen tartósan, hosszú ideig meg főképp nem. 

–  A multivitaminokat nem ajánlom rutinszerűen 

– mondta.  – Ha valaki kimerült, átmenetileg szedheti, de a legfontosabb a kiegyensúlyozott étrend. Vannak persze kivételek: például a vegánoknál a B12-vitamin pótlása elengedhetetlen, hiszen ők nem fogyasztanak állati eredetű ételt, B12-vitamint pedig húsokkal tudunk bejuttatni a szervezetünkbe – hívta fel a figyelmet a doktor, majd újra kiemelte:  

– Ősztől tavaszig a D-vitamin pótlása mindenkinek szükséges. Ez az egyetlen, amit általánosságban ajánlani tudok.

Miért indul be ősszel a nátha és az influenza szezon?

A háziorvos szerint a válasz több tényezős. 

A közösségbe kerülő gyerekek egyik vírust a másik után kapják el, és viszik haza a családba. Emellett a hidegebb időjárás is kedvez a kórokozóknak. Több mint 200 féle vírus okozhat náthát, ezért tűnik úgy, hogy a gyerekek folyamatosan betegek.

Dr. Kiss Csaba hozzátette, ettől nem lesznek immungyengék. Ez teljesen természetes folyamat, hiszen a szervezet így tanulja meg a védekezést a a kórokozókkal szemben. A lényeg, hogy megfelelő táplálkozással, mozgással és D-vitamin pótlással növeljük a gyerekek ellenállóképességét.

Figyelmeztető jelek, hogy baj van az immunrendszerrel

A doktor szerint akkor kell elgondolkodni, ha szokatlanul gyakran betegszünk meg, a fertőzések elhúzódnak, vagy jobban megviselnek, mint korábban. 

– Ilyenkor lehet hiányállapot, kimerültség a háttérben, amit érdemes kivizsgálni – mondta. Az alvás és a stressz hatását sem szabad lebecsülni. 

Az alváshiány és a krónikus stressz fokozott kortizolszinthez vezet, ami gyengíti az immunrendszert. Minőségi pihenés nélkül nincs egészség.

A doktor a rendszeres testmozgás fontosságát emelte még ki, őt is gyakran látni futóversenyeken.

 „A rendszeres testmozgás nemcsak az immunrendszer működését erősíti, hanem szinte minden betegség kockázatát csökkenti. A legfontosabb, hogy olyan mozgásformát válasszunk, amit élvezünk, így könnyebb kitartani mellette.”

„Csodamódszer nincs, de tudatos életmóddal sokat tehetünk azért, hogy erősebben vágjunk neki az őszi hónapoknak” – zárta gondolatait a háziorvos.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: 


 Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

szon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu