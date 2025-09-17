53 perce
Informatikus a vadászok között
Informatikus segíti a vadász alapítványt. Informatikus az erdő sűrűjében.
Informatikus a vadászok között: akaratlanul is megismerte az erdő különleges világát.
Fotó: Shutterstock
Informatikus a vadászok között. Hogy lehetséges ez? Cikkünkből kiderül. Az újfehértói származású Balogh Imre soha nem gondolta volna, hogy egyszer majd a Hidvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány kuratóriumának az egyik tagja lesz, de a napokban ebben a minőségében nyilatkozott lapunknak a Leveleki-víztározó partján a Hidvégi Béla Leveleki Horgász-Vadász Természetvédelmi Múzeum első születésnapi rendezvényén.
Informatikus is a kuratórium tagja
– 2010 óta élek Budapesten. A véletlennek köszönhető, hogy találkoztam Hidvégi Bélával. Mind a ketten BlackBerry telefonokat használtunk, és egy közös ismerős hozott össze bennünket, hogy segítsek neki a telefont szoftveresen rendben tartani, mert akkoriban még aktív BlackBerry-felhasználó volt, és kevés helyen értettek ehhez a telefonhoz. Nem tudtam, hogy ki is valójában Béla bácsi és mivel foglalkozik. Ennek köszönhetően ismertük meg egymást, aztán egyre több mindenben segítettem neki, végül aztán bedolgoztam az alapítványnak is. Előtte soha nem voltam a vadászattal közvetlen kapcsolatban, soha nem olvastam vadászati szakirodalmat, megvallom őszintén, soha nem hallottam Hidvégi Béláról. Közvetett kapcsolatom mindig volt a vadászattal, mert nagyon sok vadász ismerősöm van, azonban a családom lovakkal foglalkozik, és az állatok gondozása kellőképpen lekötötte minden szabad energiánkat és a szabadidőnket – elevenítette fel a múltat Balogh Imre, aki az Újfehértói Lovasbarátok Egyesületének az egyik alapító tagja, most pedig már az egyik elnökhelyettese is. A Hidvégi Bélával végzett közös munka végül azt eredményezte, hogy napjainkban már kacérkodik a vadászengedély megszerzésével.
– Szeretnék majd levizsgázni vadászatból, de arra illik felkészülni tisztességesen, a vizsga előtt felkészítő tanfolyamra kell járni. Életem első vadászatára is Béla bácsi vitt el, ráadásul közel a szülőföldjéhez, ugyanis Nagyszénáson szálltunk meg. Nagyszénás településen kezdett el vadászni, úgyhogy teljes mértékben megvolt a történelmi kötődés. Egy őzbak vadászatára kísérhettem el Béla bácsit az ottani hivatásos vadász mellett.
– A telekommunikációban dolgozom, van egy vállalkozásom, s mivel a vadásztrófea alapítvány egy nonprofit szervezet, vagyis nem haszontermeléssel foglalkozik, a kuratóriumi tagság nem egy munkahely, ezt mindenki elhivatottságból csinálja – folytatta Balogh Imre. – Az alapítvány napi ügyvitelében, a napi menetrendekben 2019 óta veszek részt. Több múzeum is kötődik az alapítványunkhoz. Béla munkássága és a múzeumok kapcsán rengeteg szervezni- és intézni való van, a fejlesztésekhez is kell technológiai-informatikai háttér, mindezekben veszi nagy hasznomat az alapítvány, aminek a kuratóriuma mostanában megváltozott. Sajnos, történt elhalálozás, valaki az idős kora miatt mondta vissza a tagságát, így történtek személyi változások. A kuratórium tagja lett Mikucza Zsolt is, a leveleki természetvédelmi múzeum alapítója. Egyébként az országban négy helyen működik már Hidvégi Bélához köthető vadászati múzeum. Az első és legfontosabb a zászlóshajó, ami Keszthelyen található. Nem csak Magyarországon, de Európában sincsen párja a mennyiséget és a minőséget tekintve. Van múzeum a Soproni Egyetemen is. Az Eszterházy Palota nevezetű épületben erdészeti, geodéziai és vadászati múzeumot üzemeltetnek. Az ottani gyűjtemény ki lett egészítve kifejezetten oktatási célú kiállítással is, így foglalkozásokat is tarthatnak az egyetemistáknak. Nagyszénáson, Hidvégi Béla szülőfalujában is van egy kis helyi gyűjtemény a művelődési házban a korai trófeákból és emlékekből. A negyedik pedig a tavaly felavatott leveleki múzeum, ahol most is vagyunk.
Civil emberként cseppent bele a vadászat világába, nem volt semmiféle előítélete. Most, hogy néhány éve beleásta magát mindebbe, hogy látja a vadászokról kialakított negatív véleményt, a puskás emberekről szóló elítélő hangokat – kérdeztük befejezésül Balogh Imrétől.
– Ez egy nagyon jó kérdés. Tényleg civilként kerültem a vadászat világába, semmilyen véleményt nem alakítottam ki korábban a vadászokról, a vadgazdálkodásról. Az eltelt időszak tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy sajnos mindig azok a leghangosabbak, akiknek a legkevésbé kellene annak lenniük, s ez a megállapítás éppen úgy vonatkozik a civil emberekre, mint a vadászokra. Az egyszerű átlagember kíváncsi érdeklődést tanúsít a vadászat és a vadvédelem működése iránt. Szerencsére az emberek többsége érdeklődő: először tájékozódnak, és utána alkotnak véleményt. Ha megismerik a vadászok szerteágazó munkáját, belátják, hogy a fenntartható természetvédelem és a sokszínű élővilág megőrzése érdekében szükség van vadászokra is.
Hidvégi Béla néhány rangosabb elismerése:
- Kittenberger Vadászati Díj (2003)
- Magyar Vadászati Kulturális Egyesület Gyűrűje (2005)
- Világvadász Gyűrű (2006)
- Pantheon-díj (2016)
- Conklin-díj (2021)
- Weatherby-díj (2023)
Döbbenetes eset a nyíregyházi kórházban! Késsel támadt orvosára egy beteg
Bedurrant a razzia Nyíregyházán! Az utcán állva szedik ki a rendőrök egymás után a kocsikat