Informatikus a vadászok között: Balogh Imre, Mikucza Zsolt és Hidvégi Béla a leveleki múzeumban

Fotó: M. Magyar László

– A telekommunikációban dolgozom, van egy vállalkozásom, s mivel a vadásztrófea alapítvány egy nonprofit szervezet, vagyis nem haszontermeléssel foglalkozik, a kuratóriumi tagság nem egy munkahely, ezt mindenki elhivatottságból csinálja – folytatta Balogh Imre. – Az alapítvány napi ügyvitelében, a napi menetrendekben 2019 óta veszek részt. Több múzeum is kötődik az alapítványunkhoz. Béla munkássága és a múzeumok kapcsán rengeteg szervezni- és intézni való van, a fejlesztésekhez is kell technológiai-informatikai háttér, mindezekben veszi nagy hasznomat az alapítvány, aminek a kuratóriuma mostanában megváltozott. Sajnos, történt elhalálozás, valaki az idős kora miatt mondta vissza a tagságát, így történtek személyi változások. A kuratórium tagja lett Mikucza Zsolt is, a leveleki természetvédelmi múzeum alapítója. Egyébként az országban négy helyen működik már Hidvégi Bélához köthető vadászati múzeum. Az első és legfontosabb a zászlóshajó, ami Keszthelyen található. Nem csak Magyarországon, de Európában sincsen párja a mennyiséget és a minőséget tekintve. Van múzeum a Soproni Egyetemen is. Az Eszterházy Palota nevezetű épületben erdészeti, geodéziai és vadászati múzeumot üzemeltetnek. Az ottani gyűjtemény ki lett egészítve kifejezetten oktatási célú kiállítással is, így foglalkozásokat is tarthatnak az egyetemistáknak. Nagyszénáson, Hidvégi Béla szülőfalujában is van egy kis helyi gyűjtemény a művelődési házban a korai trófeákból és emlékekből. A negyedik pedig a tavaly felavatott leveleki múzeum, ahol most is vagyunk.

Informatikus a vadászok között: Balogh Imre szeretné majd megszerezni a vadászengedélyt is

Fotó: M. Magyar László

Civil emberként cseppent bele a vadászat világába, nem volt semmiféle előítélete. Most, hogy néhány éve beleásta magát mindebbe, hogy látja a vadászokról kialakított negatív véleményt, a puskás emberekről szóló elítélő hangokat – kérdeztük befejezésül Balogh Imrétől.

– Ez egy nagyon jó kérdés. Tényleg civilként kerültem a vadászat világába, semmilyen véleményt nem alakítottam ki korábban a vadászokról, a vadgazdálkodásról. Az eltelt időszak tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy sajnos mindig azok a leghangosabbak, akiknek a legkevésbé kellene annak lenniük, s ez a megállapítás éppen úgy vonatkozik a civil emberekre, mint a vadászokra. Az egyszerű átlagember kíváncsi érdeklődést tanúsít a vadászat és a vadvédelem működése iránt. Szerencsére az emberek többsége érdeklődő: először tájékozódnak, és utána alkotnak véleményt. Ha megismerik a vadászok szerteágazó munkáját, belátják, hogy a fenntartható természetvédelem és a sokszínű élővilág megőrzése érdekében szükség van vadászokra is.