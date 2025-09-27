Teraszmedence és tizenhat szoba – létezik, hogy milliárdos áron próbálnak eladni egy szabolcsi ingatlant?

Sokan szeretnének fényűzően élni, a gyermekeiknek külön szobát biztosítani, de az sem baj, ha az úszáshoz nem kell elmenni a helyi strandra, hanem a saját medencénkben meg tudunk mártózni. Mutatjuk, ebben az évben melyik három vármegyei ingatlan volt az, amit a legmagasabb áron hirdettek meg.

Ezt az ingatlant hirdették meg a legmagasabb áron vármegyénkben 2025-ben

Ezek voltak a legdrágábban értékesíteni kívánt ingatlanok Szabolcsban!

Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdeztük arról, mely ingatlanok voltak azok, amiket a legdrágábban hirdettek meg az idén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

A szakember adatvédelmi szempontokat is figyelembe véve portálunknak elmondta: 2025-ben a legdrágábban meghirdetett vármegyei ingatlan Nyíregyházán található, 1,1 milliárd forintért kínálta az eladó. A telek mérete 3100 négyzetméter, maga az ingatlan pedig 1076 négyzetméter. Balogh Lászlótól megtudtuk: a villa 16 szobás, és luxuskategóriájú berendezésekkel együtt kínálták értékesítésre.

A képzeletbeli dobogó második fokára szintén egy nyíregyházi ingatlan állhatott, a maga 530 millió forintjával. Kétszintes épület, öt szoba, és teraszmedence… Ez sem hangzik annyira rosszul.

Ez az ingatlan lett a második helyezett – ebben is el tudnánk éldegélni

A harmadik helyezett pedig egy 2200 négyzetméteres telken fekvő 470 millió forintért kínált ingatlan, ami szintén Nyíregyházán található. Ez is kétszintes, öt szobával rendelkezik, és még egy wellnessrészleg is tartozik hozzá.

Korábban összegyűjtöttük a legolcsóbb ingatlanokat is. Mint írtuk, Nyíregyháza-Gerhátbokorban eladó volt egy 48 négyzetméteres pici ház, ami a műúton megközelíthető. Tégla a falazata, tetőszerkezete cseréppel borított, fa nyílászárókkal. A telek területe: 1415 négyzetméter. A villany be van vezetve, a többi közmű az utcában megtalálható. Az ára: 12 millió 700 ezer forint.