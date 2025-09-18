Sokkal gyorsabb és egyszerűbb lesz a földhivatali ügyintézés is – mutatjuk, ez minek köszönhető!

Dr. Tóth Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ingatlan-nyilvántartási és térképészeti főosztályvezetője szerint az ingatlan-nyilvántartási rendszer megújítása időszerű volt, a földhivatalok már az új rendszert használják.

Megújul az ingatlan-nyilvántartási rendszer Illusztráció: MW-Archív

Az ingatlan-nyilvántartási rendszer megújul

Az új eING rendszer rendkívül komplex, hiszen több más állami nyilvántartással működik együtt – többek között az országos cégnyilvántartás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, biztonsági azonosítási és fizetési rendszerek, az ügyvédi és közjegyzői kamarák nyilvántartásai vagy a digitális állampolgárság alkalmazás (DÁP) – így jelentősen egyszerűsödnek és gyorsulnak majd az eljárások.

Dr. Tóth Balázs elmondta: az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer 2019-ben a KÖFOP program keretében indult 16,1 milliárd forintos forrással. A 2023-ban lezárult fejlesztési szakaszt követte az implementációs időszak, és most a harmadik ütem – az üzemeltetési szakasz, illetve a rendszer finomhangolása – kezdődött el.

A nyíregyházi tájékoztató fórumon, melyen ügyvédek, jogtanácsosok, közjegyzők vettek részt, az egyik állomása annak a több hetes roadshow-nak, amely során a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium képviselői tájékoztatják a jogi hivatásrend képviselőit az eING bevezetésének aktualitásairól.