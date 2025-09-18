szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt az új rendszer!

4 órája

Sokkal gyorsabb és egyszerűbb lesz a földhivatali ügyintézés is – mutatjuk, ez minek köszönhető!

Címkék#vármegyeháza#Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium#ingatlannyilvántartás

A földhivatalok már az új rendszert használják, hamarosan új funkciók lesznek elérhetőek. Bevezették hazánkban az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert (eING) – hangzott el a vármegyeházán megtartott szakmai fórumon.

Szon.hu

Dr. Tóth Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ingatlan-nyilvántartási és térképészeti főosztályvezetője szerint az ingatlan-nyilvántartási rendszer megújítása időszerű volt, a földhivatalok már az új rendszert használják.

Az ingatlan-nyilvántartási rendszer változásáról tartottak fórumot
Megújul az ingatlan-nyilvántartási rendszer Illusztráció: MW-Archív

Az ingatlan-nyilvántartási rendszer megújul

Az új eING rendszer rendkívül komplex, hiszen több más állami nyilvántartással működik együtt – többek között az országos cégnyilvántartás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, biztonsági azonosítási és fizetési rendszerek, az ügyvédi és közjegyzői kamarák nyilvántartásai vagy a digitális állampolgárság alkalmazás (DÁP) – így jelentősen egyszerűsödnek és gyorsulnak majd az eljárások.

Dr. Tóth Balázs elmondta: az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer 2019-ben a KÖFOP program keretében indult 16,1 milliárd forintos forrással. A 2023-ban lezárult fejlesztési szakaszt követte az implementációs időszak, és most a harmadik ütem – az üzemeltetési szakasz, illetve a rendszer finomhangolása – kezdődött el.

A nyíregyházi tájékoztató fórumon, melyen ügyvédek, jogtanácsosok, közjegyzők vettek részt, az egyik állomása annak a több hetes roadshow-nak, amely során a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium képviselői tájékoztatják a jogi hivatásrend képviselőit az eING bevezetésének aktualitásairól. 

A rendezvényen többek közt elhangzott az is, hogy várhatóan az év utolsó hónapjában megnyíliik az a felület is, amelyen az ügyvédek közvetlenül, elektronikusan nyújthatják be az új rendszerbe a kérelmeket. Emellett az ősz folyamán is számos új funkció válik elérhetővé. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu