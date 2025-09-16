szeptember 16., kedd

Edit névnap

22°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingyenes jogosítvány

1 órája

Bővült az ingyenes jogsi program, már nem csak végzősök vehetik igénybe

Címkék#program#jogosítvány#tanfolyam#elsősegély

Már él a 16 év felettieknek is a lehetőség, a KRÉTA-rendszerben az értesítést is megkapták a szülők. Az ingyenes jogosítvány alsóbb évfolymokon is elérhető.

Szon.hu

Diákok ezrei vártak a pillanatra, mikortól juthatnak térítésmentes vezetői engedélyhez a kormány bejelentése után. Idáig csak a végzősök élhettek az ingyenes jogosítvány lehetőségével. 

Ingyenes jogosítvány diákoknak
Bővült az ingyenes jogosítvány program
Fotó: MW-archív

Ingyenes jogosítvány diákoknak

Idáig csak a végzős diákoknak nem kellett fizetniük az elsősegély- és KRESZ-tanfolyamért és a vizsgáért, most azonban minden 16 évét betöltött diák jelentkezhet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Már elindult a jelentkezés a KRÉTA-rendszeren keresztül, nemcsak a diákok, hanem a szülők is megkapták az értesítést. Ugyanis 18 év alatti tanuló esetén, a törvényes képviselő jóváhagyása szükséges, amit a KRÉTA DKT rendszeren keresztül lehet megadni.

Értesítjük, hogy gyermeke számára az intézmény adminisztrátora jóváhagyta az ingyenes jogosítványszerzéshez kapcsolódó jelentkezés lehetőségét. A jelentkezéshez kérjük, hogy a tanuló lépjen be a KRÉTA DKT rendszerbe és válassza az "eJogsi" menüpontot. A belépéshez további segítséget a KRÉTA Tudásbázis oldalán talál. Itt tud jelentkezni az ingyenes képzésekre és elkezdeni azokat.  Amennyiben kérdése merül fel, forduljon bizalommal az intézmény adminisztrátorához.

Tehát az oktatási intézmények KRÉTA-rendeszerén keresztül lehet a diákoknak jelentkezni az ingyenes jogosítvány megszerzésére. Akik megfelelnek a feltételeknek, megkapják azt az e-learninges elméleti anyagot – ez ugyanaz, amit az autósiskolákon keresztül mások is megvásárolhatnak. Aki ezt sikeresen végigvitte, vizsgázhat KRESZ-ből, ugyanez érvényes az  elsősegély-tanfolyamra és vizsgára. A sikeres vizsgák után lehet kérelmezni a gyakorlati képzés megkezdését az akkreditált autósiskolákban, ám ez már nincs ingyen. Jelenleg a gyakorlat csak pilot formában, a honvédségi oktatók közreműködésével érhető el térítésmenteen Szolnokon.

Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató korábban portálunknak elmondta, hogy a gyakorlati képzés alapesetben 29+1 órából áll. Ebből 9 óra szól a rutinpályán a gépjármű kezelésének elsajátításáról, majd jön a 14 órás városi vezetés. Ennek keretében meg kell tanulni az önálló vezetést, gyakorolni a különféle technikai feladatokat. A következő 4 órában a lakott területen kívüli, nagyobb sebességű vezetés, és egyéb technikai feladatok elsajátítása, gyakorlása következik – ilyenek például a hosszabb távú vezetés, nyom-, táv- és sebességtartás. Az éjszakai vezetés gyakorlására 2 óra marad, a 30. alkalom pedig maga a vizsga. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu