Bővült az ingyenes jogsi program, már nem csak végzősök vehetik igénybe

Diákok ezrei vártak a pillanatra, mikortól juthatnak térítésmentes vezetői engedélyhez a kormány bejelentése után. Idáig csak a végzősök élhettek az ingyenes jogosítvány lehetőségével.

Bővült az ingyenes jogosítvány program

Fotó: MW-archív

Ingyenes jogosítvány diákoknak

Idáig csak a végzős diákoknak nem kellett fizetniük az elsősegély- és KRESZ-tanfolyamért és a vizsgáért, most azonban minden 16 évét betöltött diák jelentkezhet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Már elindult a jelentkezés a KRÉTA-rendszeren keresztül, nemcsak a diákok, hanem a szülők is megkapták az értesítést. Ugyanis 18 év alatti tanuló esetén, a törvényes képviselő jóváhagyása szükséges, amit a KRÉTA DKT rendszeren keresztül lehet megadni.

Értesítjük, hogy gyermeke számára az intézmény adminisztrátora jóváhagyta az ingyenes jogosítványszerzéshez kapcsolódó jelentkezés lehetőségét. A jelentkezéshez kérjük, hogy a tanuló lépjen be a KRÉTA DKT rendszerbe és válassza az "eJogsi" menüpontot. A belépéshez további segítséget a KRÉTA Tudásbázis oldalán talál. Itt tud jelentkezni az ingyenes képzésekre és elkezdeni azokat. Amennyiben kérdése merül fel, forduljon bizalommal az intézmény adminisztrátorához.

Tehát az oktatási intézmények KRÉTA-rendeszerén keresztül lehet a diákoknak jelentkezni az ingyenes jogosítvány megszerzésére. Akik megfelelnek a feltételeknek, megkapják azt az e-learninges elméleti anyagot – ez ugyanaz, amit az autósiskolákon keresztül mások is megvásárolhatnak. Aki ezt sikeresen végigvitte, vizsgázhat KRESZ-ből, ugyanez érvényes az elsősegély-tanfolyamra és vizsgára. A sikeres vizsgák után lehet kérelmezni a gyakorlati képzés megkezdését az akkreditált autósiskolákban, ám ez már nincs ingyen. Jelenleg a gyakorlat csak pilot formában, a honvédségi oktatók közreműködésével érhető el térítésmenteen Szolnokon.