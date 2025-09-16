1 órája
Bővült az ingyenes jogsi program, már nem csak végzősök vehetik igénybe
Már él a 16 év felettieknek is a lehetőség, a KRÉTA-rendszerben az értesítést is megkapták a szülők. Az ingyenes jogosítvány alsóbb évfolymokon is elérhető.
Diákok ezrei vártak a pillanatra, mikortól juthatnak térítésmentes vezetői engedélyhez a kormány bejelentése után. Idáig csak a végzősök élhettek az ingyenes jogosítvány lehetőségével.
Ingyenes jogosítvány diákoknak
Idáig csak a végzős diákoknak nem kellett fizetniük az elsősegély- és KRESZ-tanfolyamért és a vizsgáért, most azonban minden 16 évét betöltött diák jelentkezhet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Már elindult a jelentkezés a KRÉTA-rendszeren keresztül, nemcsak a diákok, hanem a szülők is megkapták az értesítést. Ugyanis 18 év alatti tanuló esetén, a törvényes képviselő jóváhagyása szükséges, amit a KRÉTA DKT rendszeren keresztül lehet megadni.
Értesítjük, hogy gyermeke számára az intézmény adminisztrátora jóváhagyta az ingyenes jogosítványszerzéshez kapcsolódó jelentkezés lehetőségét. A jelentkezéshez kérjük, hogy a tanuló lépjen be a KRÉTA DKT rendszerbe és válassza az "eJogsi" menüpontot. A belépéshez további segítséget a KRÉTA Tudásbázis oldalán talál. Itt tud jelentkezni az ingyenes képzésekre és elkezdeni azokat. Amennyiben kérdése merül fel, forduljon bizalommal az intézmény adminisztrátorához.
Tehát az oktatási intézmények KRÉTA-rendeszerén keresztül lehet a diákoknak jelentkezni az ingyenes jogosítvány megszerzésére. Akik megfelelnek a feltételeknek, megkapják azt az e-learninges elméleti anyagot – ez ugyanaz, amit az autósiskolákon keresztül mások is megvásárolhatnak. Aki ezt sikeresen végigvitte, vizsgázhat KRESZ-ből, ugyanez érvényes az elsősegély-tanfolyamra és vizsgára. A sikeres vizsgák után lehet kérelmezni a gyakorlati képzés megkezdését az akkreditált autósiskolákban, ám ez már nincs ingyen. Jelenleg a gyakorlat csak pilot formában, a honvédségi oktatók közreműködésével érhető el térítésmenteen Szolnokon.
Ingyenes jogosítvány, vagy mégsem? A részletekről mesélt a nyíregyházi szakoktató
Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató korábban portálunknak elmondta, hogy a gyakorlati képzés alapesetben 29+1 órából áll. Ebből 9 óra szól a rutinpályán a gépjármű kezelésének elsajátításáról, majd jön a 14 órás városi vezetés. Ennek keretében meg kell tanulni az önálló vezetést, gyakorolni a különféle technikai feladatokat. A következő 4 órában a lakott területen kívüli, nagyobb sebességű vezetés, és egyéb technikai feladatok elsajátítása, gyakorlása következik – ilyenek például a hosszabb távú vezetés, nyom-, táv- és sebességtartás. Az éjszakai vezetés gyakorlására 2 óra marad, a 30. alkalom pedig maga a vizsga.
Újra elstartol a Mozdulj Nyíregyháza! Rengeteg új és különleges ingyenes mozgásformával!
Óriási a riadalom! Vadászgép köröz Szabolcs vármegye felett! (videó)
A vármegyénkben elfogott bestiális gyerekgyilkosnak nagy fordulatot vesz az élete. Vajon megérdemli?