Fő az egészségünk!

Szűrőbusz érkezik a héten két Szabolcs vármegyei kistelepülésünkre

Begördül a Országos Kórházi Főigazgatóság busza a faluközpontokba. Szabolcsveresmart és Tiszavid lakossága vehet részt ingyenesen a különböző szűrővizsgálatokon.

Munkatársunktól

– Nincs megállás, szűrőbuszaink róják az ország útjait, hogy minél több településen elérhetővé váljanak a térítésmentes szűrővizsgálatok – tudatta az Országos Kórházi Főigazgatóság közösségi oldalán. A népszerű és közkedvelt egészségügyi program célja, hogy biztosítsák a vizsgálatokat olyan településeken, amelyek viszonylag távolabb esnek az ilyen jellegű szűrésekre alkalmas egészségügyi intézményektől,  és emiatt nehezebben jut el a lakosság a prevenciós vizsgálatokra. 

Fotó: okfo.gov.hu

Ezen a héten is helybe viszik a szűrővizsgálatokat, szeptember 24-én Tiszaviden, másnap, szeptember 25-én pedig Szabolcsveresmarton vehet részt a lakosság az ingyenes szűréseken. A buszon lehetőség van többek között általános állapotfelmérésre, szív- és érrendszere, valamint diabétesz rizikóbecslésre. A szűrővizsgálat ingyenes, de mindenki vigye megával a TAJ-kártyáját és a személyazonosításra alkalmas igazolványát!

 

 

