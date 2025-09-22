szeptember 22., hétfő

Móric névnap

14°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adathalászok

2 órája

Ettől van még lejjebb? Már a betegeket sem kímélik a csalók! Nehogy rákattintson, ha ilyen üzenetet kap!

Címkék#adathalászat#internetes bűnözés#internetes csalás

Még mindig küldenek átverős üzeneteket különböző szolgáltatók nevében. Az internetes csalók már gyógyszertár és biztosító társaság nevét is kihasználják.

Szon.hu
Ettől van még lejjebb? Már a betegeket sem kímélik a csalók! Nehogy rákattintson, ha ilyen üzenetet kap!

Internetes csalók, adathalászok tévesztik meg a gyanútlan embereket

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Szinte minden nap találkozunk különböző átverési formákkal. Az internetes csalók folyamatosan próbálkoznak megkárosítani a figyelmetlen embereket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. 

internetes csalók adathalászok
Internetes csalók, adathalászok nem riadnak vissza semmilyen módszertől
Fotó: olvasónktól

Internetes csalók és adathalászok

Az internetes csalók semmilyen módszertől nem riadnak vissza, nagyon észnél kell lenni, hogy ne legyünk áldozatok. Egy nyíregyházi olvasónk jelezte, hogy már nemcsak a személyes, hanem a céges e-mail címére is küldtek az egyik legnagyobb biztosító, az Allianz nevében adathalász e-mailt. Azzal kecsegtetnek, hogy pénzvisszafizetést kap a gyanútlan áldozat. Azonban egyáltalán nem szabad követni az ilyen e-mailekben leírtakat, mert akkor nem hogy pénzt kapunk, hanem az összeset el is veszíthetjük. A hamis e-mailek célja, hogy nyomást gyakoroljanak a címzettekre, és rávegyék őket a kattintásra. Az elkövetők ezzel a módszerrel a gyanútlan címzettek bankkártyaadatait próbálják meg kicsalni, hogy aztán nagy összegű terhelést tegyenek a számláikra. Ahogy már megírtuk, hasonló módszerrel akarnak megkárosítani sok embert a Magyar Posta, a Nyírségvíz, a Magyar Vöröskereszt, a Gondosóra és a Yettel Magyarország nevében is.

Első lépésként mindig ellenőrizni kell a feladó  teljes e-mail címét, ha nem a cég, jelen esetben az Allianz tartományra (domain) mutat, akkor biztos, hogy csalásról van szó. Ebben az esetben a [email protected] biztos hogy egy csalók által kreált e-mail cím. 

Ha valaki nem biztos benne, akkor először is keresse fel a biztosító társaságot egyeztetés miatt, semmi esetre se kattintsanak az e-mailben található linkre. 

A csalók gyógyszertárak nevében is próbálkoznak

Nyereményjátékkal kecsegtetnek a Benu gyógyszertár nevében is. Ráadásul a közösségi oldalon próbálkoznak a gyanútlan betegekkel, de már olyan szinten, hogy maga a Benu is közleményt adott ki a weboldalukon. 

Felhívás! Adathalász nyereményjáték a BENU nevével visszaélve! A Facebook messenger applikációján keresztül csalók a BENU Gyógyszertárak nevében „BENU-Nemzeti nap” elnevezéssel nyereményjáték hirdetést tettek közzé. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a BENU Gyógyszertárak nem indított ilyen nyereményjátékot, és mindenkit arra kérünk, ha ilyen üzenetet vagy hirdetést kapott, továbbá ilyen jellegű Facebook poszttal találkozott, azt hagyja figyelmen kívül, ne kattintson rá és ne adja meg személyes adatait. A BENU Gyógyszertárak nyereményjátékait minden esetben a hivatalos BENU oldalakon (www.benu.hu) keresztül érhetik el.

Az internetes bűnözők újabbnál újabb szolgáltató nevében próbálnak meg minél több embert megkárosítani. Mindig gyanakodva kell fogadni minden megkeresést, nyereményjátékot, vagy éppen pénzvisszatérítést. 

Ami a legfontosabb: 

  • soha ne adjon meg személyes és banki adatokat
  • Ellenőrizze a szolgáltatók, cégek vagy biztosító, bank hivatalos oldalát vagy vegye fel velük a kapcsolatot telefonon, ha kétsége támad
  • Jelentse a csalást a rendőrségen vagy a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek (NKI) 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu