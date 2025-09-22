Ettől van még lejjebb? Már a betegeket sem kímélik a csalók! Nehogy rákattintson, ha ilyen üzenetet kap!

Első lépésként mindig ellenőrizni kell a feladó teljes e-mail címét, ha nem a cég, jelen esetben az Allianz tartományra (domain) mutat, akkor biztos, hogy csalásról van szó. Ebben az esetben a [email protected] biztos hogy egy csalók által kreált e-mail cím.

Ha valaki nem biztos benne, akkor először is keresse fel a biztosító társaságot egyeztetés miatt, semmi esetre se kattintsanak az e-mailben található linkre.

A csalók gyógyszertárak nevében is próbálkoznak

Nyereményjátékkal kecsegtetnek a Benu gyógyszertár nevében is. Ráadásul a közösségi oldalon próbálkoznak a gyanútlan betegekkel, de már olyan szinten, hogy maga a Benu is közleményt adott ki a weboldalukon.

Felhívás! Adathalász nyereményjáték a BENU nevével visszaélve! A Facebook messenger applikációján keresztül csalók a BENU Gyógyszertárak nevében „BENU-Nemzeti nap” elnevezéssel nyereményjáték hirdetést tettek közzé. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a BENU Gyógyszertárak nem indított ilyen nyereményjátékot, és mindenkit arra kérünk, ha ilyen üzenetet vagy hirdetést kapott, továbbá ilyen jellegű Facebook poszttal találkozott, azt hagyja figyelmen kívül, ne kattintson rá és ne adja meg személyes adatait. A BENU Gyógyszertárak nyereményjátékait minden esetben a hivatalos BENU oldalakon (www.benu.hu) keresztül érhetik el.

Az internetes bűnözők újabbnál újabb szolgáltató nevében próbálnak meg minél több embert megkárosítani. Mindig gyanakodva kell fogadni minden megkeresést, nyereményjátékot, vagy éppen pénzvisszatérítést.

Ami a legfontosabb: