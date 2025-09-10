Most egy üzlethálózat került a csalók célkeresztjébe

Az internetes csalók újabb akciója: több hamis Deichmann webshop és social media profil jelent meg mostanában az interneten. A cipőkereskedő felhívja vásárlói figyelmét, hogy online csak a Deichmann hivatalos oldaláról vásároljanak, és ne dőljenek be a hamis social media profilok tartalmainak.

Internetes csalók élnek vissza a Deichmann nevével

Fotó: MW-archív

A hamis webáruházak és hamis social media profilok tűntek fel az interneten, ahol nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyeremény autót ígérnek megosztásért cserébe. Internetes csalók élnek vissza a Deichmann nevével!



Csaló profilok, hamis webshopok – internetes csalók kereszttüzében a Deichmann

A cipőkereskedő minden lehetséges lépést megtett a csaló profilok eltávolítása, a hamis webshopok megszüntetése, valamint a vásárlók figyelmeztetése érdekében. A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebook-ot üzemeltető Meta felé, saját hivatalos social media csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre – tájékoztatták portálunkat.

A Szabolcs-Szatmár-Beregben is több üzlettel rendelkező cég felhívja a figyelmet, hogy kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot. A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségi média profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett. Kérik, ha bárki gyanús oldallal vagy átveréssel találkoznak, akkor jelentsék azt a Metának – ezzel is megakadályozva azt, hogy esetlegesen mások csalás áldozataivá váljanak.