szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

23°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresse a pipát!

1 órája

Most egy üzlethálózat került a csalók célkeresztjébe

Címkék#online csalás#hamis profil#visszaélés#Deichmann#átverés

Keresse a kék pipát a Deichmann neve mellett! Ha nem látja, internetes csalókkal, hamis webshoppal van dolga, ne dőljön be az átverésnek!

Munkatársunktól
Most egy üzlethálózat került a csalók célkeresztjébe

A Deichmann nevével internetes csalók élnek vissza, a hivatalos weboldalon látni fog egy kék pipát

Fotó: deichmann.com

Az internetes csalók újabb akciója: több hamis Deichmann webshop és social media profil jelent meg mostanában az interneten. A cipőkereskedő felhívja vásárlói figyelmét, hogy online csak a Deichmann hivatalos oldaláról vásároljanak, és ne dőljenek be a hamis social media profilok tartalmainak. 

Internetes csalók élnek vissza a Deichmann nevével
Internetes csalók élnek vissza a Deichmann nevével
Fotó: MW-archív

A hamis webáruházak és hamis social media profilok tűntek fel az interneten, ahol nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyeremény autót ígérnek megosztásért cserébe. Internetes csalók élnek vissza a Deichmann nevével!
 

Csaló profilok, hamis webshopok – internetes csalók kereszttüzében a Deichmann

A cipőkereskedő minden lehetséges lépést megtett a csaló profilok eltávolítása, a hamis webshopok megszüntetése, valamint a vásárlók figyelmeztetése érdekében. A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebook-ot üzemeltető Meta felé, saját hivatalos social media csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre – tájékoztatták portálunkat.

A Szabolcs-Szatmár-Beregben is több üzlettel rendelkező cég felhívja a figyelmet, hogy kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot. A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségi média profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett. Kérik, ha bárki gyanús oldallal vagy átveréssel találkoznak, akkor jelentsék azt a Metának – ezzel is megakadályozva azt, hogy esetlegesen mások csalás áldozataivá váljanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu