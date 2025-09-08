2 órája
Mit tett szegény nyíregyházi nyugdíjas, hogy ezt érdemelte? Ne akard tudni, amit a szomszéd mesélt
Még mindig rengeteg átverős e-mailt küldözgetnek különböző szolgáltatók nevében! Azonban az internetes csalók csak az adataira, a bankszámlájára pályáznak!
Nem lehet elég sokszor felhívni arra a figyelmet, hogy mennyire sokféle átveréssel próbálkoznak megkárosítani a figyelmetlen embereket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Az internetes csalók semmilyen módszertől nem riadnak vissza, nagyon észnél kell lenni, hogy ne legyünk áldozatok.
Internetes csalók trükkjei
Az internetes bűnözők újabbnál újabb szolgáltató nevében próbálnak meg minél több embert megkárosítani. Legutóbb arról írtunk, hogy a posta nevében szólítják fel az ügyfeleket, hogy a csomagjukért fizessenek pár ezer forintot, de van amikor bányászni invitálják a hiszékeny személyeket. A kriptovaluta-átverés egy befektetési ajánlat, addig hitegetik az áldozatot, míg minden pénzétől megszabadítják.
Az online csalók pofátlansága nem ismer határokat, mindig van egy újabb módszerük
A hamis e-mailek célja, hogy nyomást gyakoroljanak a címzettekre, és rávegyék őket számlatartozásuk befizetésére.
Az elkövetők ezzel a módszerrel a gyanútlan emberek bankkártyaadatait próbálják meg kicsalni, hogy aztán nagy összegű terhelést tegyenek a számláikra. Arra is felhívtuk már a figyelmet, hogy a Nyírségvíz nevében SMS üzeneteket küldenek, ami szintén átverés. Ezért körültekintően, kellő alapossággal járjon el mindenki az ügyeik intézésében, s ne dőljenek be a csaló adathalászoknak, akik még a Magyar Vöröskereszt nevével is visszaélnek. A szervezet a saját honlapján is figyelmeztet: csakis a hivatalos csatornákon keresztül adakozzon mindenki! Az internetes csalók a Gondosóra és a Yettel Magyarország nevében is e-mail üzenetekkel próbálták rávenni a címzetteket nem létező tartozásaik befizetésére.
Legutóbb pedig az MBH Bank és a Fővárosi Vízművek neve alatt próbálnak meg hozzájutni az adatokhoz a csalók. Még akkor is, ha valakinek nincs ebben a bankban számlája, vagy a fővárostól is igen messze lakik. Egy nyíregyházi olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a e-mailen kapott egy értesítést, miszerint fizetetlen számlája van a Fővárosi Vízműveknél. – Ez alapból lehetetlen, hiszen Nyíregyházán élek, sose volt lakásom Budapesten és a környékén sem, így ez biztos hogy átverés. Ráadásul magyartalan a szöveg is, ami a levélben van, valamint az e-mail cím is ismeretlen és értelmetlen. Így természetes volt, hogy azonnal törlöm az ilyen csaló leveleket. Sajnos azonban az idősebb szomszédom beleesett abba a hibába, hogy rákkattintott, és 100 ezer forintja bánta, szerencsére nem volt több a bankszámláján, de egy nyugdíjasnak ez is nagyon nagy veszteség – mesélte a szomorú történetet a nyíregyházi nő, és nyomatékosította: azért is osztotta meg ezt a történetet, hogy ne legyen több áldozat.
Az internetes csalók az MBH Bank nevét és arculatát is használják adatok megszerzéséhez.
A csalók gyakran hivatkoznak fizetési kötelezettségre, adatok frissítésére vagy más sürgős intézkedésre, hogy pánikot keltsenek és az áldozat ne gondolkodjon racionálisan.
Mit kell tenni ilyen e-mailek esetén?
- Azonnal törölje visszaállíthatatlanul, még a kukából is! Nehogy később véletlenül rákattintson!
- Ne kattintson a linkre, a FIZESSEN MOST vagy az ADATOK FRISSÍTÉSE MOST gombra!
- Ne adjon meg személyes és banki adatokat!
- Ellenőrizze a szolgáltató vagy a bank hivatalos oldalát vagy vegye fel velük a kapcsolatot telefonon, ha kétsége támad.
- Jelentse a csalást a rendőrségen vagy a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek (NKI).
Elképesztő bűntény: brutálisan meggyilkoltak egy belvárosi ékszerboltost (fotók)