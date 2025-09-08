Mit tett szegény nyíregyházi nyugdíjas, hogy ezt érdemelte? Ne akard tudni, amit a szomszéd mesélt

A hamis e-mailek célja, hogy nyomást gyakoroljanak a címzettekre, és rávegyék őket számlatartozásuk befizetésére.

Az elkövetők ezzel a módszerrel a gyanútlan emberek bankkártyaadatait próbálják meg kicsalni, hogy aztán nagy összegű terhelést tegyenek a számláikra. Arra is felhívtuk már a figyelmet, hogy a Nyírségvíz nevében SMS üzeneteket küldenek, ami szintén átverés. Ezért körültekintően, kellő alapossággal járjon el mindenki az ügyeik intézésében, s ne dőljenek be a csaló adathalászoknak, akik még a Magyar Vöröskereszt nevével is visszaélnek. A szervezet a saját honlapján is figyelmeztet: csakis a hivatalos csatornákon keresztül adakozzon mindenki! Az internetes csalók a Gondosóra és a Yettel Magyarország nevében is e-mail üzenetekkel próbálták rávenni a címzetteket nem létező tartozásaik befizetésére.

Az internetes csalók sokféle szolgáltatót kihasználnak

Fotó: olvasónktól

Legutóbb pedig az MBH Bank és a Fővárosi Vízművek neve alatt próbálnak meg hozzájutni az adatokhoz a csalók. Még akkor is, ha valakinek nincs ebben a bankban számlája, vagy a fővárostól is igen messze lakik. Egy nyíregyházi olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a e-mailen kapott egy értesítést, miszerint fizetetlen számlája van a Fővárosi Vízműveknél. – Ez alapból lehetetlen, hiszen Nyíregyházán élek, sose volt lakásom Budapesten és a környékén sem, így ez biztos hogy átverés. Ráadásul magyartalan a szöveg is, ami a levélben van, valamint az e-mail cím is ismeretlen és értelmetlen. Így természetes volt, hogy azonnal törlöm az ilyen csaló leveleket. Sajnos azonban az idősebb szomszédom beleesett abba a hibába, hogy rákkattintott, és 100 ezer forintja bánta, szerencsére nem volt több a bankszámláján, de egy nyugdíjasnak ez is nagyon nagy veszteség – mesélte a szomorú történetet a nyíregyházi nő, és nyomatékosította: azért is osztotta meg ezt a történetet, hogy ne legyen több áldozat.