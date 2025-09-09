Új utak, körforgalom, kerékpárutak! Így épül a nyíregyházi Ipari Park– látványos fotókkal, videóval!

Többször is beszámoltunk arról, hogy a Nyíregyházi Ipari Park több ütemben készül el, az első ütemben földmunkákat, illetve út- és közműépítési feladatokat végeztek el. A megyeszékhely önkormányzata az uniós közbeszerzési közlönyben közzétette a park bővítésével és infrastrukturális fejlesztésével összefüggő kivitelezési feladatokra vonatkozó eljárást. A II. ütem a szennyvíztisztító-, a víziközmű-hálózat és az ipari park közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését foglalja magába – erről korábban dr. Podlovics Roland, Nyíregyháza gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere nyilatkozott portálunknak. A régió egyik meghatározó építőipari cége, a Ke-Víz 21. Zrt. is kiveszi a részét az ipari park nagy beruházásaiból: az első ütemben út- és közműépítési feladatokban vállaltak szerepet – a társaság közösségi oldalán számos fotót találtunk a beruházásról: ezekből készítettünk egy látványos galériát.

Indul a fejlesztés II. üteme a Nyíregyházi Ipari Parkban

Fotó: Magyar Építők

Új szennyvíztisztító és kapacitásbővítés az Ipari Parkban

A Magyar Építők Facebook-oldalán részletesen olvashatunk a II. ütem beruházásairól. Mint írják, a fejlesztés első részében egy korszerű szennyvíztisztító telepet létesítenek, amely a közműudvar részeként működik majd. A jelenlegi 2000 köbméter/nap szennyvízterheléshez további 5000 köbméter/nap terhelés érkezik a parkból, ezért a kapacitásnövelés elengedhetetlen. Ennek érdekében új átemelőt is kialakítanak.