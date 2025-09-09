szeptember 9., kedd

Ipari Park

4 órája

Új utak, körforgalom, kerékpárutak! Így épül a nyíregyházi Ipari Park– látványos fotókkal, videóval!

A fejlesztés II. üteme magába foglalja a közműudvar, a szennyvíztelep, a víziközmű-távvezetékek és a vízműtelep fejlesztését is. A Nyíregyházi Ipari Park egyedülálló felszereltséggel várja a befektetőket.

Munkatársunktól

Többször is beszámoltunk arról, hogy a Nyíregyházi Ipari Park több ütemben készül el, az első ütemben földmunkákat, illetve út- és közműépítési feladatokat végeztek el. A megyeszékhely önkormányzata az uniós közbeszerzési közlönyben közzétette a park bővítésével és infrastrukturális fejlesztésével összefüggő kivitelezési feladatokra vonatkozó eljárást. A II. ütem a szennyvíztisztító-, a víziközmű-hálózat és az ipari park közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését foglalja magába – erről korábban dr. Podlovics Roland, Nyíregyháza gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere nyilatkozott portálunknak. A régió egyik meghatározó építőipari cége, a Ke-Víz 21. Zrt. is kiveszi a részét az ipari park nagy beruházásaiból: az első ütemben út- és közműépítési feladatokban vállaltak szerepet – a társaság közösségi oldalán számos fotót találtunk a beruházásról: ezekből készítettünk egy látványos galériát.  

Indul a fejlesztés II. üteme a Nyíregyházi Ipari Parkban
Fotó: Magyar Építők
Fotó: Magyar Építők

Új szennyvíztisztító és kapacitásbővítés az Ipari Parkban

A Magyar Építők Facebook-oldalán részletesen olvashatunk a II. ütem beruházásairól. Mint írják, a fejlesztés első részében egy korszerű szennyvíztisztító telepet létesítenek, amely a közműudvar részeként működik majd. A jelenlegi 2000 köbméter/nap szennyvízterheléshez további 5000 köbméter/nap terhelés érkezik a parkból, ezért a kapacitásnövelés elengedhetetlen. Ennek érdekében új átemelőt is kialakítanak. 

A létesítményben megtisztított szennyvíz távvezetéken keresztül jut el a befogadóba, a Simai-főfolyásba. A második rész az ivóvíz- és szürkevíz-hálózat fejlesztését tartalmazza. 

Az ipari park ivóvízellátását a Tó utcai vízműtelep és az oda kiépülő, több mint 11 kilométer hosszú új nyomóvezeték biztosítja majd. A szürkevíz-ellátás céljából a városi szennyvíztisztító telepen előállított, tisztított víz közel 12 kilométer hosszú távvezetéken keresztül jut el a közműudvarig. 

A projekt részeként a Tó utcai, a paszabi és a nyírteleki (gávavencsellői) vízműtelepeket korszerűsítik, részben új technológiai elemek telepítésével, részben a meglévők átalakításával.

Úthálózat, közművek és környezetrendezés

A harmadik részben az ipari park közlekedési és közmű infrastruktúrája épül ki. Az M3 autópálya északi oldalán új belső feltáró utak, kerékpárutak és buszöblök létesülnek, a 4925-ös út felől körforgalmi csomóponttal csatlakozó összekötő úttal együtt. Emellett a vasúti átjáró felújítása és szervizutak építése is a feladatok közé tartozik. A közműfejlesztések során ivóvíz-, szennyvíz- és szürkevíz-hálózat épül ki, valamint új elektromos, közvilágítási és telekommunikációs rendszereket hoznak létre. A kivitelezés része a gázellátó-hálózat kiváltása is. A terület rendezése során új növényállományt telepítenek, így az ipari park modern, fenntartható környezetben fogadhatja a betelepülő vállalatokat. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2025. október 7-e, a tervezésre 745 illetve 685 nap áll rendelkezésre – olvasható a Magyar Építők Facebook-oldalán.

Így épül a Nyíregyházi Ipari Park

Fotók: Magyar Építők, KeVíz 21

A II. ütem három részt foglal magába:

  • a közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése,
  • a víziközmű-távvezetékek és vízműtelep-fejlesztések, valamint
  • az ipari parki általános infrastruktúra fejlesztése

 

