Táskaellenőrzés, gyors fogmosás, és már el is indult a sulis kalandra a nyíregyházi Panna – fotókon, videón az első napja
Az izgalmas, laza nyári szünetnek, egész napos játéknak vége, könyörtelenül megszólalt a a csengő a 2025/26-os tanévre. Az iskolakezdés a Váci Mihály Iskolában, a kis elsős Ragó Panna osztályában is érzelemdúsan indult.
Kezdődik az iskola kötött napirendje, ami nagy változást hoz nemcsak a gyerekek hétköznapjaiba, hanem a szülőkébe is. Nyíregyháza mellett, Rozsrét egy csendes nyugodt utcájában készülődött reggel Ragó-Sipos Orsolya és kislánya, hiszen az iskolakezdés küszöbén állnak. Nagyon vidámak és lelkesek, bár azért náluk is izgalmasan teltek a nyár utolsó napjai.
A négytagú család legkisebb lánykája, a 3,5 éves Bella már az óvodában van, hiszen édesapja elvitte, aki annyira a gyerekre figyelt, hogy még a telefonját is otthon hagyta. – Az óvodát felhívtam, hogy szóljanak a férjemnek: jöjjön vissza a telefonjáért, hiszen nagyon fontos a munkájához is, de szerencsére csak ennyi kis fennakadás volt még ma – mesélte mosolyogva Ragó-Sipos Orsolya, és hozzátette: tegnap még családi ünnepség volt náluk, születés- és névnapi bulit tartottak, így egy kicsit fáradtak, de előtte már mindent beszereztek, amire szüksége lehet az első osztályba induló Pannának – van, amit már az óvodai ballagáskor megkapott. A reggeli készülődés viszonylag nyugodtan zajlott, Panna nagyon csinos volt a szépen kivasalt fehér ingében és fekete szoknyájában, amihez természetesen az ünnepi cipellő sem hiányozhatott. Egy utolsó iskolatáska ellenőrzés és fogmosás után izgatottan hagyta hátra a meleg otthont, a szép rózsaszín szobáját, hogy egy új fejezet kezdődhessen az életében.
– Ez nekünk most egy új élethelyzet, de biztos hamar megbirkózunk vele. Már egy olyan hónappal ezelőtt megvásároltam mindent, amire szükségünk lehet. A múlt héten kettő nap Csibe tábort szerveztek az iskolában, ahol verset tanultak, énekeltek, ismerkedtek osztálytársakkal, tanító nénikkel a gyerekek. Panna is nagyon jól érezte magát és jó élményekkel jött haza, ráadásul már az iskola melletti óvodából is gyakran mentek át rendezvényekre, így meg tudtak ismerkedni az oktatási intézménnyel – mesélte Orsolya, és hozzátette: nem is csodálkoztak, hogy Panna ide szeretett volna járni, ő pedig nem akarta volna egy „versenyistállóba” íratni a lányát. Ráadásul Orsolya 85 éves nagymamája is, aki sokáig igazgatónő volt, megerősítette benne, hogy a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye jó választás lesz, hiszen régen is kisebb létszámú osztályokba jártak a gyerekek, a kis közösségek nagyon jók, így családias lesz a hangulat.
Öleléssel indult a nap
Az iskolába érve be is igazolódott mindez, hiszen Panna hatalmas öleléssel köszöntötte Bódiné Iluska osztályfőnököt. A gyerekek beültek a padokba, a szülők pedig hátul várták meg izgatottan, amíg a 14 fős létszámú osztály elszaval egy aranyos kis verset, és elénekel egy dalt.
- Az osztályfőnök elmesélte, hogy nem véletlenül írta fel a táblára: Együtt sikerülni fog! Hiszen azt szeretné elérni, hogy a gyerekeknek boldog iskolás gyerekkoruk legyen a Váciban.
Panna ma már nem izgult annyira, mint a Csibe tábor első napján. Akkor ezt mondta: Anya, nem vagyok stresszes, csak egy kicsit izgulok. – Panna egyébként egy kicsit izgulós típus, és a tábor első napján egy picit el is pityeredett, én is úgy jöttem ki az iskolából, hogy gombóc volt a torkomban, és a napszemüveget fel kellett húzni a fejemre – mesélte már egy kicsit megkönnyebbülve Orsolya, miközben az egyik kisfiú hatalmas könnyekkel ölelte szorosan az édesanyját. Aztán egy újabb megható pillanat következett. Sorba állva mentek ki a kisdiákok az iskola udvarára, ahol a tanévnyitó ünnepség részeként az igazgatónő különleges kitűzőt adott minden elsősnek, a nyolcadikosok pedig egy-egy füzetet nyomtak az izguló kicsik kezébe, jó tanulást kívánva, és megsimogatva a buksijukat.
Zacher Gábort idézve: a gyereknevelés a világ legnehezebb extrém sportja. S mint minden sporthoz, ehhez is kitartás és önfegyelem szükséges. Természetesen ezekből van a legkevesebb akkor, amikor a reggeli rohanásban még egy rajzot ki kell színezni, átcserélni a már kivasalt pólót, mert szúr a címkéje, vagy új szendvicset kenni, mert a zsemlének mag van a tetején, vagy ha fáradságtól kimerülve egy kezdődő hisztit próbálunk megakadályozni, miközben legszívesebben mi magunk is sikoltanánk. De amikor tudjuk, hogy ilyen szeretetteljes környezetben fog tanulni a gyerek, ilyen kedves tanítók fogják majd a kezét, akkor az nagyon megnyugtató lehet minden szülőnek, és zökkenőmentesen indulhat a tanév.
Nagy terveket dédelget a kis iskola új vezetője
A rozsréti tagintézmény, amely nem véletlenül viseli az Ókisteleki szőlőben született Váci Mihály nevét, s küldetésének tekinti az író, költő szellemi hagyatékának ápolását, egy kis létszámú, befogadó iskola, diákjai többségében hátrányos helyzetű családokból érkező gyerekek, akiknek minden segítséget igyekszik megadni a tantestület a sikeres továbbtanuláshoz, céljaik, álmaik megvalósításához – mondta el lapunknak az intézmény új vezetője, Vitál-Ignéczi Henrietta.
Beszélgetésünkből hamar kiderül, nem ismeretlen számára ez a miliő, hiszen maga is egy kis szabolcsi faluban nőtt fel, érettségi után magyar alapszakos bölcsészként diplomázott, majd visszatért egykori általános iskolájába, ahol hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket tanított. Folyamatosan (szak)képezte magát, mígnem lehetőséget kapott a zöldövezetben fekvő, rozsréti iskola felvirágoztatására.
– Tele vagyok tervekkel, és meggyőződésem, hogy a tantestület sokat tapasztalt és proaktív tagjaival közösen, ezeket meg is tudjuk valósítani – meséli Henrietta, majd kifejti: a Kertvárosi és Vécsey Károly tagintézményekhez hasonlóan, a Váci-iskola is szeretné elnyerni az ökoiskola címet, valamint csatlakozni kíván a Békés Iskolák programhoz, amelynek legfőbb célkitűzése – a gyermekek mindenek felett álló érdekeit figyelembe véve – az iskolai erőszak, bántalmazás (bullying) megelőzése, kezelése, a békés légkör kialakítása.
