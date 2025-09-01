Táskaellenőrzés, gyors fogmosás, és már el is indult a sulis kalandra a nyíregyházi Panna – fotókon, videón az első napja

Kezdődik az iskola kötött napirendje, ami nagy változást hoz nemcsak a gyerekek hétköznapjaiba, hanem a szülőkébe is. Nyíregyháza mellett, Rozsrét egy csendes nyugodt utcájában készülődött reggel Ragó-Sipos Orsolya és kislánya, hiszen az iskolakezdés küszöbén állnak. Nagyon vidámak és lelkesek, bár azért náluk is izgalmasan teltek a nyár utolsó napjai.

Minden a táskában van a zökkenőmentes iskolakezdésért

Fotó: Sipeki Péter

A négytagú család legkisebb lánykája, a 3,5 éves Bella már az óvodában van, hiszen édesapja elvitte, aki annyira a gyerekre figyelt, hogy még a telefonját is otthon hagyta. – Az óvodát felhívtam, hogy szóljanak a férjemnek: jöjjön vissza a telefonjáért, hiszen nagyon fontos a munkájához is, de szerencsére csak ennyi kis fennakadás volt még ma – mesélte mosolyogva Ragó-Sipos Orsolya, és hozzátette: tegnap még családi ünnepség volt náluk, születés- és névnapi bulit tartottak, így egy kicsit fáradtak, de előtte már mindent beszereztek, amire szüksége lehet az első osztályba induló Pannának – van, amit már az óvodai ballagáskor megkapott. A reggeli készülődés viszonylag nyugodtan zajlott, Panna nagyon csinos volt a szépen kivasalt fehér ingében és fekete szoknyájában, amihez természetesen az ünnepi cipellő sem hiányozhatott. Egy utolsó iskolatáska ellenőrzés és fogmosás után izgatottan hagyta hátra a meleg otthont, a szép rózsaszín szobáját, hogy egy új fejezet kezdődhessen az életében.

A fogmosás is nagyon fontos a reggeli készülődésben

Fotó: Sipeki Péter

Iskolakezdés Nyíregyházán

– Ez nekünk most egy új élethelyzet, de biztos hamar megbirkózunk vele. Már egy olyan hónappal ezelőtt megvásároltam mindent, amire szükségünk lehet. A múlt héten kettő nap Csibe tábort szerveztek az iskolában, ahol verset tanultak, énekeltek, ismerkedtek osztálytársakkal, tanító nénikkel a gyerekek. Panna is nagyon jól érezte magát és jó élményekkel jött haza, ráadásul már az iskola melletti óvodából is gyakran mentek át rendezvényekre, így meg tudtak ismerkedni az oktatási intézménnyel – mesélte Orsolya, és hozzátette: nem is csodálkoztak, hogy Panna ide szeretett volna járni, ő pedig nem akarta volna egy „versenyistállóba” íratni a lányát. Ráadásul Orsolya 85 éves nagymamája is, aki sokáig igazgatónő volt, megerősítette benne, hogy a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye jó választás lesz, hiszen régen is kisebb létszámú osztályokba jártak a gyerekek, a kis közösségek nagyon jók, így családias lesz a hangulat.