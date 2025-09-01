szeptember 1., hétfő

Iskolakezdés anno

24 perce

Piros nyakkendő és nejlonblúz az élére vasalt iskolaköpeny alatt – így ültünk vissza az iskolapadba régen és még régebben

Címkék#iskolakezdés#fortepan#régi képek

Megkezdődött az új tanév, több mint egymillió diák ült vissza a padba. Az iskolakezdés sosem volt könnyű – erről árulkodnak a Fortepan archív fotói is.

Munkatársunktól

Megkezdődött a tanév, újra élet költözött az iskolákba. Az elsősök izgatottan készültek a nagy napra, gondosan bepakolt táskával, ünneplő ruhában, kissé félénk mosollyal az arcukon lépték át szeptember elsején a küszöböt, amit a következő nyolc évben még több ezerszer fognak. Egy utolsó puszi, integetés a szülőknek és indul az iskolás élet annak utánozhatatlan zsongásával, sajátságos örömeivel és nehézségeivel. Az idősebbeket valószínűleg nem lelkesítette ennyire a csengő hangja, ők már tudják, mi vár rájuk a következő kilenc hónapban. A nyár illatával a hajukban ültek be a padba, ahol, ha tanulni nem is annyira szeretnek, végre viszont láthatták társaikat. És ez így van, mióta világ a világ, ezt érezték a diákok száz évvel ezelőtt is. A Fortepan archív fotói között keresgélve betekintést nyerhetünk, milyen volt az oktatás, az iskolakezdés az 1900-as évek elejétől a közelmúltig, ami talán még elevenen él sokunk emlékezetében.

Iskolakezdés régen és még régebben: a Fortepan archívumából szemezgetünk.
Iskolakezdés régen: ez a fotó 1972-ben készült, de akár ma is megörökíthették volna ezt az iskolapadban ülő, erősen koncentráló, ceruzáját rágcsáló kislányt
Fotó: Fortepan

Iskolakezdés: ilyen volt anno diákszemmel

Minden nagy korszaknak megvolt a maga jellegzetes tárgya, ruhadarabja az iskolában is. A XX. század elején a palatáblát és a krétát lassan felváltotta a füzet és a tintatartó. A kék és fekete pacák, foltok mindenhol ott voltak: a diákok kezén éktelenkedtek, a lapokon terpeszkedtek, a zsebekben szivárogtak. 

Míg vidéken a legtöbb gyerek mezítláb, paraszti ruhában ült a padban, a városi középiskolákban gyakran kötelező volt a sapka, jelvény, matrózblúz viselése. Az első világháború alatt a gyerekek gyakran régi, használt füzetekbe írtak egyszerű tanszerekkel. 

A két világháború között a városi iskolásoknál megjelent a szabályozott egyenruha, katonás öltözet a fiúknál, a lányoknál matróz blúz és rakott szoknya. 

Iskolakezdés anno

Fotók: Csáki Alexandra

A II. világháború alatt megjelentek a tantermekben a légoltalmi csomagok, gázálarcok, homokzsákok. A szegénység miatt gyakran viseltek a diákok használt, kinőtt ruhákat. A háború után ismét nehéz évek következtek, az oktatás fűtetlen tantermekbe szorult, sokszor másolt tankönyvekből tanultak a diákok. Az 1900-as évek közepétől a fehér ing, a sötét szoknya és nadrág, valamint a piros úttörő nyakkendő kötelező volt az ünnepnapokon. Az 1960-as évektől a diákok köpenyt viseltek: a fiúk kéket, a lányok gyakran fehéret vagy világos kéket. A hetvenes években a diákok már szerettek a kor divatja szerint öltözni, beszivárgott a trapéznadrág, a nejlonblúz, de a rendezvényeken maradt a fekete-fehér ünneplő.

 

